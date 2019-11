Amenazas entre los hermanos Carter

El cantante Nickolas Gene Carter conocido por ser miembro del grupo pop Backstreet Boys es señalado como violador por su propio hermano Aaron Carter.

Aaron afirmó que su hermano abusó en varias ocasiones de más de una mujer, después de que los problemas entre la familia Carter fueran cada vez más frecuentes puesto que su hermano Nick pidió a la justicia de Los Ángeles una orden de alejamiento contra Aaron ya que había amenazado con matar a su esposa embarazada.

La justicia cedió a confiscar las armas que este mismo tenía en su casa junto a su permiso para poseerlas.

“Estoy devastado por lo que he presenciado hoy en el juzgado. Mi hermana ha mentido una y otra vez solo para arrebatarme el derecho que garantiza la Segunda Enmienda (el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas) y lo ha hecho en nombre de mi hermano para evitar que siga hablando de cómo violó y agredió sexualmente a múltiples mujeres”, afirmó en un comunicado compartido en sus Stories de Instagram.

“Cumpliré la sentencia del juez, pero nunca dejaré de hablar en defensa de las víctimas como Melissa Schuman. Me entristece ver en lo que se ha convertido mi familia y lo que me han hecho a mí. Sus mentiras me han roto el corazón”, concluyó Aaron.