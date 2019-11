Al Tiempo 12 de noviembre 2019

Imagen desea feliz cumpleaños a:

Beba Conceiro

Víctor Ornelas

María Alatorre Suárez del Real

Natalia Vega Gil

Mariana Pinedo Román

José Manuel Pereyra Berumen

Araceli Rojas Luévano

Eusebio Gómez Olague

Sergio Ramírez

Renato Rodríguez Domínguez

Alma Ureño

LAS EFEMÉRIDES

Nace en 1648 la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, conocida como la “Décima Musa” por la importancia de su prosa, teatro y poemas, entre los que destaca “Primero sueño”. Otros biógrafos datan su nacimiento el mismo día, pero de 1651. Muere el 17 de abril de 1695.

En 1997, Ramzi Yousef es declarado culpable del atentado a las Torres Gemelas de 1993.

En Estados Unidos, Daimler-Benz acaba la fusión con Chrysler para formar la empresa Daimler-Chrysler en 1998.

La banda estadounidense de rock alternativo 3 Doors Down, lanza al mercado su segundo álbum de estudio titulado Away from the Sun en 2002.

En 2014 por primera vez aterriza una sonda espacial sobre un cometa (Philae, sobre el cometa 67P/Churiumov-Guerasimenko).

Muere en 2018: Stan Lee, escritor y editor de cómics estadounidense (n. 1922).