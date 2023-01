Actor de la serie ‘Merlina’ es acusado de abuso

En últimas fechas Percy Hynes White actor de la reciente serie de ‘Merlina’ se ha visto envuelto en un escándalo por acusaciones de supuestos abusos a menores en su etapa de estudiante.

We were friends in high school, since y’all were so pressed on needing proof. pic.twitter.com/JKN4UyEWEb

El actor que interpreta a Xavier, junto a Jenna Ortega ha sido acusado por supuestos abusos a menores, luego de que una compañera de clase ha publicado en Twitter una conversación que tuvo con el actor en 2020. En la misma, le estaba contando un altercado que tuvo con un amigo muy cercano a Percy, siendo este consciente de lo que había ocurrido.

Esta no es la única conversación, otra chica ha publicado fotografías de conversaciones con el actor, en estas publicaciones la chica lo ha llamado ‘depredador’ y ‘manipulador’.

here's what i sent!! just so everyone can hopefully see pic.twitter.com/FxI1x1dQLR

— aries 🇪🇸🇬🇧PINNED #cancelpercy (@milkievich) January 18, 2023