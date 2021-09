ABBA regresa 40 años después

LOS ÁNGELES.- La legendaria banda ABBA presentó su nuevo álbum y concepto “Voyage”, esto tras una pausa de 40 años.

“Dicen que es una locura esperar más de 40 años entre álbumes, por lo que hemos grabado al sucesor de The Visitors (1981)”, dijo la banda al anunciar su disco.

El álbum inédito saldrá a la luz el próximo 5 de noviembre y tendrá 10 canciones nuevas.

Los primeros sencillo de “Voyage” será “I Still Have Faith in You” y “Don´t Shut me Down”, los cuales se estrenarán en las plataformas streaming.

Además, realizarán un concierto futurista llamado ABBA Voyage para el cual, recrearon a cuatro integrantes del grupo pop de forma digital.

El mega concierto se realizará el 27 de mayo de 2022 en el parque Olímpico Queen Elizabeth de Londres, al que asistirán 3 mil personas.

Es importante destacar que George Lucas y su equipo estarán a cargo de la tecnología y representará su incursión a la música.

Al menos 850 personas se involucraron en la creación de los movimientos de Agnetha, Björn, Benny y Anni.

El proceso duró aproximadamente cuatro meses y lograron registrar todo lo que desplegarán sus avatares digitales.

Durante el show, seguramente transmitido para todo el mundo vía virtual, ABBA ejecutará a través de sus réplicas virtuales sus nuevos temas y clásicos, acompañados de 10 músicos en vivo.

“Escuchar a Frida y Agnetha cantar de nuevo es difícil de superar”, dice Benny, en un comunicado enviado por la compañía; “ellas dos son verdaderas músicas, nada impresionadas por el glamour de la esfera pop de afuera”, agregó Björn.

La agrupación mencionó que el álbum surgió por los cambios culturales y que ahora pueden tocar para millones de fans.

“Lo llamamos Voyage porque estamos navegando aguas desconocidas, con ayuda de nuestra juventud viajamos al futuro. No es fácil de explicar, pero tampoco se ha hecho antes”, explicaron, según el anuncio, que no atribuye esta cita a algún miembro en particular.

Anni-Frid detalla que todo comenzó en 2018: “Esas primeras sesiones fueron muy divertidas y cuando Benny me llamó y me preguntó si podía cantar un poco más, ¡salté! ¡Y qué canciones! Mi amor y respeto están con estos compositores”, dijo.

ABBA se separó en 1982 y Agnetha tenía sus dudas a la hora del reencuentro.