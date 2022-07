¿Y Benjamín “N”?

Después de las acusaciones públicas contra Benjamín “N”, no se ha conocido más del proceso en su contra, sus allegados se mofan y ya le dicen Benjamín “nené”, mientras tanto su brazo derecho, Marisol “N”, sigue llevando su vida social y familiar sin altibajos. Más a fuerza que con ganas EL secretario de seguridad pública … Leer más

Después de las acusaciones públicas contra Benjamín “N”, no se ha conocido más del proceso en su contra, sus allegados se mofan y ya le dicen Benjamín “nené”, mientras tanto su brazo derecho, Marisol “N”, sigue llevando su vida social y familiar sin altibajos.

Más a fuerza que con ganas

EL secretario de seguridad pública de Zacatecas, Adolfo Marín, no tuvo de otra y manifestó que habrá de garantizar la seguridad de los médicos pasantes, en corto dijo que no quería otra tachita en su expediente por la desatención al tema.

Duro y a la cabeza

Apenas el lunes en Jerez, la diputada Priscila Benítez hizo un llamado enérgico a los presidentes municipales a no dejarse de “delegadas, delegados y sub delegados que no fueron electos por el voto popular”; y esta semana con justa razón reprochó la estrategia de seguridad, la enérgica posición ya llamó la atención.

Los Monrealismos

Nadie puede negar que hoy, el político más influyente de Zacatecas, se llama Ricardo Monreal Ávila, por eso su “movimiento”, tiene varias caras, líneas, soportes y/o liderazgos. El primero y más fuerte, pero más cerrado es el que el propio “chamuco” encabeza y se conforma de amigos de la juventud, hijos de sus amigos de la adolescencia y funcionarios del senado. El segundo frente lo encabeza Saúl Monreal con el liderazgo, conexiones y amistades que le da la presidencia de Fresnillo y el tercero lo encabeza Caty Monreal, con la cercanía al progenitor y la red de contactos que ha establecido en el sur de Zacatecas.

Más vale preguntar

Se ha puesto de moda que empresas, equipos deportivos y hasta gobiernos, utilicen las obras de artistas zacatecanos para promocionarse y dar identidad a sus estrategias publicitarias, sin embargo, en al menos dos casos ni siquiera consultaron o corroboraron sí podían utilizar las obras así nomás, sí contaban con derechos de autor y quienes son o serían los beneficiarios de dichos derechos, los afectados ya preparan querellas judiciales.

La dignidad de la mujer

Algunos colectivos, sobre todo feministas, criticaron que se siga utilizando la figura de reinas en ferias y fiestas patronales, esto después de la presentación de la Feria Nacional de Zacatecas pues se considera que se estigmatiza a la mujer.

Le urge una pasadita

El día de hoy el gobernador David Monreal dará el banderazo de Arranque de Pavimentación en la cabecera de cd Cuauhtémoc, ojalá que camino a el evento se dé cuenta de lo mucho que necesita esa carretera una buena reencarpetada y no solo tapar los baches que por cierto desde hace varios meses se hacen cargo un grupo de hombres que piden apoyo económico para su campaña de “bacheo voluntario”.