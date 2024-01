Mexicano cede el liderato del Tour Down Under 2024 en Australia

AUSTRALIA.- El joven ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) cedió el liderato del Tour Down Under 2024 en Australia; en una penúltima etapa marcada por el doble ascenso final al empinado Willunga Hill.

Por lo tanto, el escocés Oscar Onley (Team dsm-firmenich Post) se impuso en la escalada final al galés Stephen Williams (Israel-Premier Tech); que se colocó como líder de la general empatado a tiempo con el ganador de la etapa.

A su vez, en tercer puesto de la general y de la etapa quedó el ecuatoriano Jhonatan Narváez (Ineos Granadiers); ahora a cinco segundos del maillot ocre.

Por lo que a la misma distancia se quedó Isaac del Toro, de 20 años, que cedió seis segundos en las rampas del Willunga Hill; una subida de tres kilómetros con un desnivel medio del 7.4%.

Cabe mencionar que el mexicano de 20 años, que obtuvo su primera victoria como profesional en la segunda etapa de esta carrera; también perdió el maillot de mejor joven a favor del escocés Onley.

El Tour Down Under 2024 se decidirá el domingo en una etapa de 128.2 kilómetros con final en el Mount Lofty; un puerto de primera categoría.

🗣️ @ISAACDELTOROx1 : “I did my best and I’m really happy with that. Today was my first real day climbing at the World Tour level and I’m pleased with how it went considering the company I was in.” 1 | 2 #WeAreUAE #TourDownUnder pic.twitter.com/nNgqD4EEWR

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) January 20, 2024