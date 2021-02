La realidad subjetiva, objetiva e intersubjetiva

A muchas personas les cuesta entender lo que son las realidades objetivas y subjetivas. Siempre he sostenido que en todas las personas existen diferentes tipos de conciencia, desde la verdadera, cierta, clara, errónea, confusa, laxa y escrupulosa, que ha sido formada por la educación y su forma de vida familiar y de creencias.

La realidad, la objetiva es existente e independientemente de nuestras creencias y sentimientos, como la gravedad, por ejemplo, es una realidad objetiva que existía mucho antes de que Newton naciera y afecta tanto a la gente que no creen ella como a la gente que si cree.

En cambio, la realidad subjetiva depende de mis creencias y sentimientos personales. Supongamos que me duele mucho la cabeza y voy al médico. El me examina con detenimiento, pero no encuentra nada extraño de modo que me envía a que me hagan un análisis de sangre, de orina, y radiografías. Cuando llegan los resultados me dicen que estoy perfectamente sano y que me puedo ir a casa, pero yo sigo sintiéndome con un dolor fuerte de cabeza, aunque las pruebas sean objetivas no han encontrado nada extraño en mí y yo siento el dolor 100% real.

La mayoría de la gente presume que la realidad es objetiva o bien subjetiva y que no hay otra opción. Sin embargo, hay un tercer nivel de realidad, al que llamamos intersubjetiva donde las entidades dependen de la comunicación de muchos humanos y no de la creencia ni sentimientos de individuos.

Muchos de los agentes más importantes de la historia son intersubjetivos, por ejemplo el dinero, no tiene valor objetivo y no podemos comer, beber ni vestirnos sin un billete, pero mientras millones de personas creen en su valor lo podemos utilizar para comprar comida, bebidas y ropa. La intersubjetividad es el proceso recíproco por medio del cual se comparte la conciencia y conocimiento de una persona a otra. El concepto de intersubjetividad ofrece una perspectiva de justificación y validación del “otro” que permite la sincronía interpersonal. En otras palabras, implica un proceso de reconocimiento de la alteridad.

Hoy por hoy, el concepto de intersubjetividad tiene una aplicación en la Filosofía, la Psicología, las Ciencias Sociales y las ciencias en general. La intersubjetividad se expresa en la vida cotidiana y en las relaciones sociales, a partir de las cuales se teje una red de percepciones de la realidad. La conciencia de la propia subjetividad y el reconocimiento de la subjetividad del otro permite descifrarlas y hallar el sentido último.