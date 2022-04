Adolescente se graba para tiktok y accidentalmente dejó un saldo de 6 muertos en el proceso. Sin duda alguna, el tiktoker se quería hacer viral por conducir un vehículo a alta velocidad.

Se trata de Noah Galle, quién conducía un BMW en Florida, Estados Unidos. Todo iba normal hasta que Noah perdió el control del vehículo e impacto con un camión.

Lamentablemente, las víctimas del accidente automovilistico fueron identificadas como Mirlaine Julceus, de 45 años; Filaine Dieu, 46; Vanice Percina, 29; Remize Michel, 53; María Luis, 61; y Michel Saint, 77.

Teen driver, Noah Galle, was going 151 miles per hour when he hit a Nissan Rouge. The six victims in the car sadly died. Today, the Sheriff says the one responsible has been arrested. #JusticeInPBC pic.twitter.com/QT3BH5tGPX

— PBSO (@PBCountySheriff) April 6, 2022