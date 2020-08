Vianey y su lucha incansable durante la pandemia

FRESNILLO. –

Nuestro temor es por nuestra familia, es un hecho que tú le quieres dar mejor vida a tus seres queridos, pero puedes estarles quitando la vida a esos que quieres y están apoyándote, porque hay gente que no cree, no se humaniza y no se cuida”, expresó Vianey Flores Hernández, enfermera especializada en atención al Covid-19.