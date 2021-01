Turnarán investigación por incendio de presidencia municipal a la FGR

FRESNILLO.- Derivado de que la presidencia municipal es un edificio protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) turnará la investigación por el incendio que ocurrió el 22 de noviembre a la Fiscalía General de la República (FGR).

La síndico Maribel Galván Jiménez expresó que el municipio está del lado de los dolientes por el feminicidio de Sofía, de 12 años, pues son eventos que no pueden tolerarse y se debe levantar la voz.

Aseguró que el gobierno local tiene la función de la prevención y por ello levantó la voz ante el estado y la federación a quienes compete la investigación y el castigo de los presuntos responsables.

En tanto que por el incendio de la presidencia municipal, elementos de la Dirección de Seguridad Pública (DSP) detuvieron a cuatro personas y se identificó a una más, por la que se emitió una orden de aprehensión.

Galván Jiménez dijo que las personas se turnaron a la Fiscalía y se está dando seguimiento a su situación jurídica.

Solicitó a la población la aportación de videos y fotografías, pues algunas ya se entregaron como pruebas por el hecho que cambió la manera en que trabaja la administración municipal y por la cual, todavía se tienen limitaciones.

Expuso que la mudanza al nuevo edificio de la presidencia municipal aún no concluye y no se ofrecen todos los servicios porque todavía no se tiene servicio de energía eléctrica e internet en algunas áreas.

La síndico expuso que se da continuidad a la póliza de seguro contratada por el INAH para que comience la rehabilitación del edificio.

Estimó que los daños en el edificio ascienden a 30 millones de pesos, pero no se conoce aún cómo se procederá con la ejecución del seguro.