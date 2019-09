Regresa a la tierra de sus padres para dar regalos a los niños

FRESNILLO.- Tras sufrir una infancia con carencias, el migrante Antonio Ochoa Ibarra y su esposa, Hilda Smith, decidieron apoyar con útiles escolares a los niños de la comunidad San Jerónimo.

Antonio nació en Jalisco y pocas veces llegó a visitar la localidad; sin embargo, sus padres eran originarios de esta población y le transmitieron el cariño a su municipio y su gente.

Explicó que desde hace unos años, determinó llevar juguetes en Navidad a los niños y ser testigo de la sonrisa que se dibuja en su rostro al ofrecerles el detalle.

“A mí de niño me faltó mucho y ahora que estoy trabajando me da para ayudar a los niños, me nació traerles útiles y apenas estamos empezando en esto de ayudarles”, afirmó el hombre.