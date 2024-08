Habitantes de la colonia Del Valle solicitan servicio de agua regular a Siapasf

Foto: Archivo.

No han obtenido respuestas claras de cuando obtendrán el agua de forma regular.

FRESNILLO.- Los habitantes de la colonia Del Valle solicitaron al Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (Siapasf) que brinde el servicio de forma regular, pues desde hace varios meses no cuentan con el agua a través de tuberías.

Los afectados aseguraron que han acudido a reiteradas ocasiones para que el personal del sistema, sin embargo, no han obtenido respuestas claras de cuando obtendrán el agua de forma regular.

Varios de los vecinos coincidieron que han pagado por un servicio que no obtienen hasta 200 pesos al mes, situación con la que dijeron no estar de acuerdo pues califican de injusto que se tenga que cubrir si no reciben agua en sus hogares.

Ante este panorama otros afirman que es mejor no pagar el recibo, ya que no obtienen un beneficio y por ello apuestan a la compra de pipas particulares, donde invierten por lo menos 300 pesos.

Los vecinos esperan que sea en los siguientes días que se regularice el servicio, por lo que continuarán con las gestiones hasta que les brinden una respuesta favorable.