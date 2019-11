Gestiona Monreal financiamiento en Europa

El alcalde Saúl Monreal Ávila expresó que buscará el apoyo de proyectos para Fresnillo mediante la Unión Europea (UE).

Luego de su participación en la Cumbre Mundial de Municipalistas en Madrid, España, afirmó que presumió a Fresnillo en el ámbito internacional.

Consideró que tiene grandes oportunidades para encontrar financiamiento de la UE mediante la presentación de proyectos que ya se han apoyado en otras ciudades del país.

Aseguró que dará continuidad a los proyectos, como la atención a Plateros, que caben en los lineamientos de la Unión Europea y que permitirían el crecimiento de El Mineral.

Destacó que España refrendó su postura en contra de la privatización de los servicios públicos, pues existen experiencias negativas de ciudades mexicanas.

Monreal Ávila destacó que el municipio tiene grandes posibilidades de mejorar los servicios básicos, como se concretó a un año de que tomara la administración y luego de que la recibió colapsada.

Monreal Ávila presentó una ponencia sobre los servicios públicos.

Anticipa demandas

El presidente municipal valora el inicio de demandas por daño moral ante señalamientos que realizaron en su contra, después de que realizó la celebración del cumpleaños 15 de su hija con la presencia del cantante Manuel Turizo.

Sin precisar los nombres de quienes realizaron acusaciones por la presunta aplicación de pagos del gobierno local en la organización de la fiesta, aseguró que “quien acusa está derecho a comprobar y que me diga. Por respeto a mi hija, a mi familia, no voy a entrar en la dinámica, pero no voy a permitir que los impliquen”.

“Me da mucha tristeza que se haya politizado un tema personal y no voy a contestar a rufianes, oportunistas y sinvergüenzas. Vergüenza debería de darle a la legisladora que no tiene ni una iniciativa en la máxima tribuna, debería tener gratitud porque en Fresnillo ni se paró para hacer campaña”, expresó.

Monreal Ávila expuso que se trató de una actividad privada para la que ahorró por más de cuatro años, por lo que quienes señalan no tienen “calidad moral ni autoridad moral para cuestionar, bueno que les digo si no tienen madre, menos hijos y no van a entender”, finalizó.