Elemento de la Policía Vial agrede a un motociclista en Fresnillo

FRESNILLO.- Durante la tarde de este lunes círculo un video en redes sociales en el que daban a conocer la supuesta agresión de un elemento de la Policía Vial contra un motociclista.

Los hechos se registraron en la calle 20 de noviembre de la zona Centro, lugar hasta donde fue seguido el afectado por el oficial de dicha corporación.

Fernando Ramírez quien dijo ser el conductor de la moto y quien sale en el video dio a conocer que andaba de compras en zona Centro acompañado de su esposa.

Al seguir con su trayecto por algunas calles céntricas la esposa le notificó que era seguido por el oficial de Policía de Seguridad Vial.

Fue así que Ramírez optó por bajar a la esposa y el seguir con su trayecto hasta que el oficial empezó a agredirlo pues varias veces lo impacto con la unidad motorizada en la que se desplazaba.

“Me dijo que me parara, pero luego de que me dio una patada y le dije cálmate no me estés empujando”, añadió el afectado.