Darán aumento salarial a todos los trabajadores del Siapasf

FRESNILLO.- Personal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (Siapasf) recibirá un aumento salarial del 3% y el retroactivo que corresponde a enero.

Derivado de la inconformidad de algunos empleados, porque esta prestación se asignaría solamente a integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipio y Organismos Paraestatales (Sutsemop), se tomó un acuerdo con el alcalde Saúl Monreal y la dirección general.

María de la Luz Galván Cervantes, directora del sistema, explicó que se aprobó darles esta prestación al total de los trabajadores.

Afirmó que hay 160 empleados en el sistema, 48 son sindicalizados y originalmente, el aumento sólo era para ellos.

Refirió que previamente había cinco trabajadores más que eran integrantes del sindicato, pero ya se programó su retiro y por ello, disminuyó la cifra.

Galván Cervantes dijo que una mejora en los ingresos del sistema permitió que haya condiciones para ofrecerles el aumento retroactivo al inicio del año.

Consideró que no se trata de una cifra que afecte de forma considerable el dinero que ya se destina para la nómina, pues los salarios de los trabajadores no son altos, aunque no especificó un monto.

Expresó que poco a poco el sistema es autofinanciable y por ello, se dejó de pedir préstamo mes con mes al gobierno local para cubrir obligaciones como el pago de la energía eléctrica.