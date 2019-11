“Cuando me avisaron no lo quise creer”, dice el padre de uno de los policías asesinados

FRESNILLO.- Una “cobarde” emboscada le arrebató la vida a cinco elementos de la Policía Municipal de Fresnillo cuando regresaban de un curso de capacitación. David, padre de una de las víctimas, habló con lágrimas en los ojos y una herida en el alma sobre el dolor que lo embarga.

“Cuando me avisaron de lo sucedido no lo quise creer… pero de inmediato me puse a investigar porque sabía que mi hijo (César) había acudido a la academia. Fue hasta que la esposa de mi hijo y la mamá de él me confirmaron la triste noticia”, relató David.