Con don Manuel consigue toda herramienta para el trabajo y el hogar en Fresnillo

FRESNILLO.- Si le urge conseguir desde una buena herramientas hasta llaves y bicicletas, no dude en visitar el puesto de don Manuel, donde tiene lo que necesita para el hogar y el trabajo a un buen precio y calidad.

Manuel Padilla Jiménez es un hombre que desde niño le ha gustado el comercio, por esto, actualmente tiene su puesto donde ofrece una gran variedad de herramientas.

A los 14 años, don Manuel comenzó sus primeras ventas con elotes que él mismo preparaba para poder ganarse unas monedas.

Con el tiempo, dejó este negocio para convertirlo en un puesto donde oferta toda clase de artículos esenciales para el hogar y el trabajo.

Desde muy temprano, don Manuel, se levanta apenas sale el Sol para poder llegar a tiempo para ofertar sus productos allá por la Avenida Enrique Estrada.

A eso de las 9:30 de la mañana inicia su jornada laboral y ya para las 4 de la tarde anda levantando su puesto.

Como se suele poner diario a vender, sus mejores clientes ya se saben de memoria sus horarios.

Es así como en su puesto se pueden ver desde una infinidad de herramientas, llantas, cinta adhesiva, zapatos, guantes y todo lo usted podría imaginar.

Además que dependiendo de la temporada, los productos suelen cambiar, esto dependiendo de las necesidades de sus clientes, quienes saben que con don Manuel consiguen todo.

Don Manuel aseguró que entre los productos que más se suele llevar la gente son las herramientas y las llaves ya que resultan ser esenciales.

Gracias a dichos artículos, don Manuel ha podido sacar adelante a su familia, ya que le permite tener un ingreso y ayudar en su hogar.

Con la llegada del Covid-19, las ventas bajaron; pero sin descuidar su salud, don Manuel supo sacar adelante el negocio.

Esto luego de varias quejas, ya que la ley no le permitía instalar su puesto porque resultaba peligroso el contagio.

Y es que antes, don Manuel se instala en el Mercado de Abastos, lugar donde ya era conocido por sus clientes.

Sin embargo, debido a las circunstancias de la pandemia, tuvo que mover su puesto y como siempre sus mejores clientes lo siguieron porque ya saben que tiene los mejores productos.

“Hubo tiempo donde no me dejaron vender en el Mercado de Abastos, pero llevo más de un año que no trabajaba y luego pedí al presidente municipal, Saúl Monreal, que me dejara vender y me permitió hacerlo aquí”, añadió.