Catalina es más que su apellido asegura Saúl Monreal

FRESNILLO.- El presidente municipal Saúl Monreal Ávila aseguró que el próximo año se verá quién tiene mejor capacidad para gobernar, luego de los inminentes recortes presupuestales que enfrentarían los municipios en 2020.

Respecto al tema de la dirigencia estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el alcalde fue cuestionado si estaba de acuerdo con la posibilidad de que Catalina Monreal tomara las riendas del partido, a lo que dijo que esperaba que se tomara en cuenta su experiencia y no solo su apellido.

“Es mi sobrina, pero también he visto un gran crecimiento y sobretodo esa confianza y esas ganas de construir. Yo les digo que me identifico mucho con ella porque a veces hay descalificación por ser Monreal, lo viví yo en su momento cuando fui dirigente del PT, decían no, pues es Monreal, es hermano de… y a veces no se valora la capacidad”, mencionó.