En video: Señora Católica invita a población de Zacatecas y México a asistir a la FENAZA 2022

ZACATECAS.- A través de las redes sociales se viralizó un video en el que aparece la Señora Católica haciendo la invitación a la ciudadanía zacatecana para que acudan a la FENAZA 2022. Mediante la plataforma de Tiktok, la cuenta de la Feria Nacional de Zacatecas 2022, posteó el video en el que aparece el personaje de Erika Edith Navarro incitando a la gente del estado y del país a que acudan a este gran evento.

“Amigos de Zacatecas y de todo el país los esperamos en esta gran feria ( Feria Nacional de Zacatecas 2022 ) del 3 al 18 de septiembre no tengan miedo, porque aquí andamos bendiciendo”, añadió.

Asimismo, la Señora Católica asegura que tiene agua bendita para la protección de la gente que vaya a la FENAZA 2022.

“Aquí tengo agua bendita para que vayan y regresen con bien”.

“Traigan a su familia y sus niños que no les va pasar nada, porque el que tiene a Dios, nada teme. A parte Dios nos quiere alegres, Dios no quiere a la gente triste, amargada, no la quiere ahí acostada todo el día e su cuarto, la quiere aquí bailando, divirtiéndose, conviviendo”, puntualizó.