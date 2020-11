Últimas noticias sobre las elecciones de Estados Unidos 2020 en el tercer día de cobertura

Sigue aquí el minuto a minuto de las elecciones presidenciales en Estados Unidos este jueves 5 de noviembre, en el tercer día de cobertura.

(11:40 am en Zacatecas)

“Tengan paciencia, amigos. Se están contando los votos y nos sentimos bien con la posición en la que nos encontramos”, escribió Biden.

Be patient, folks. Votes are being counted, and we feel good about where we are.

(11:35 am en Zacatecas)

La senadora de Californaia y candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, llamó a los seguidores de Joe Biden y del Partido Demócrata a aportar a las instancias legales para la protección electoral de los votos en medio de la polémica por los conteos, los cuales aún siguen, tras la denuncia por fraude hechas por el equipo de Donald Trump.

A través de Twitter, Harris dijo que el Fondo de Lucha de Biden (Biden Fight Fund en inglés) “financiará los esfuerzos de protección electoral”, por lo que pidió “una donación de cualquier monto” a quienes los respaldan en la contienda de los sufragios.

(11:27 am en Zacatecas)

El presidente y candidato a la reelección de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó fraude en medio del conteo de votos electorales que aún siguen ante el sufragio que lo enfrenta contra Joe Biden por el liderazgo de la Casa Blanca.

“Detengan el fraude”, escribió Trump en Twitter.

(11:23 am en Zacatecas)

Equipo de Trump presenta querella en Nevada para detener conteo de votos.

(10:50 am en Zacatecas)

El juez de Distrito, Emmet Sullivan, dijo hoy que firmará una orden que requiere dos revisiones diarias en las instalaciones del correo en estados con un plazo extendido para recibir las boletas de las elecciones de Estados Unidos.

Algunos estados, como Nevada y Carolina del Norte, cuentan las papeletas que se reciben después del día de las elecciones.

(10:50 am en Zacatecas)

El resultado de los votos presidenciales en Arizona podría tomar tiempo, dijo la jefa de campaña de Joe Biden, Jen O’Malley Dillon, agregando que el margen en ese estado podría reducirse.

O’Malley Dillon sostuvo que el triunfo del demócrata es inminente y que Donald Trump está realizando una respuesta “desesperada” ante el resultado electoral, en relación a los desafíos legales que la campaña del mandatario ha insistido antes, durante y después del día de votación.

(10:30 am en Zacatecas)

Donald Trump advirtió que hará acciones legales por fraude electoral en “los estados reclamados por Biden recientemente”, uniéndose a las declaraciones que hizo hace pocos instantes el jefe de su campaña, Bill Stephien.

El republicano previamente apeló a que tiene una victoria legal en Pensilvania, pese a que aún no se han contado todos los votos en la entidad.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof – just check out the Media. WE WILL WIN! America First!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020