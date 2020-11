Últimas noticias sobre las elecciones de Estados Unidos 2020 en el segundo día de cobertura

Sigue aquí la cobertura minuto a minuto de las elecciones presidenciales en Estados Unidos este miércoles 4 de noviembre en el segundo día de cobertura.

(10:40 am en Zacatecas)

La contabilización de los votos de Georgia, Carolina del Norte, Wisconsin, Michigan y Pensilvania será decisiva para saber quién es el nuevo presidente de Estados Unidos.

(10:30 am en Zacatecas)

Washington D.C. amanece en calma luego de que ayer se protagonizaran algunos incidentes tras la votación presencial en Estados Unidos, donde aún se mantiene el conteo de sufragios por la carrera a la Casa Blanca.

(09:50 am en Zacatecas) “No podemos opinar hasta que termine el conteo” AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó hoy que no se va a referir a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, eso hasta que las autoridad correspondiente “dé al ganador” de la contienda entre Donald Trump y Joe Biden.

(09:30 am en Zacatecas)

Hilary Clinton, ex candidata a la presidencia de Estados Unidos, dijo que se sabrán los resultados de las elecciones cuando se cuenten todos los votos de las papeletas, luego de que Donald Trump se declarara ganador de la contienda.

(09:10 am en Zacatecas)

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que él y su equipo no descansarán “hasta que se cuente el voto de todos” los que han participado en las elecciones que lo enfrentan contra Donald Trump.

La presidencia de EU, en el limbo; Biden rechaza falsa proclamación de victoria de Trump

(09:00 am en Zacatecas)

Wall Street abre al alza ante conteo de votos por elecciones presidenciales en EU

La bolsa de Nueva York subía con fuerza en la apertura de hoy mientras se desarrolla el conteo de sufragios de la elección presidencial en Estados Unidos, en la cual compite Donald Trump y Joe Biden.

(08:50 am en Zacatecas)

Facebook y Twitter mantienen alerta por publicaciones de Trump

Las redes sociales Facebook y Twitter anunciaron hoy como potencialmente engañosos los mensajes de Donald Trump, quien se ha dado como ganador de las elecciones presidenciales, pese a que faltan millones de votos que contar en varias entidades del país.

(08:40 am en Zacatecas) El petróleo se mantiene estable tras declaración de Trump

Los precios del petróleo continúan estables tras las declaraciones del presidente y candidato a la reelección, Donald Trump, quien se adjudicó falsamente la victoria en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pese a que aún faltan millones de votos para el resultado oficial.

(08:20 am en Zacatecas) Votos en Nevada se reanudarán hasta el 5 de noviembre

La División Electoral de Nevada informó que hasta ahora se han contado en esa entidad los primeros votos emitidos en persona, los que fueron emitidos el día de las elecciones presidenciales y todas las boletas por correo con fecha de hasta el 2 de noviembre.

“Es difícil estimar las boletas pendientes en Nevada porque a cada votante se le envió una boleta por correo. Evidentemente, no todos votarán, y esta situación se contempla hasta 5 de noviembre a las 09:00 horas locales, donde se retomarán los conteos”.

(08:00 am en Zacatecas) Votos de cada candidato

En los últimos recuentos por sufragio ciudadano, Biden tiene 69 millones 41 mil 585, lo que representa al 50 por ciento del padrón electoral, mientras que Trump llega a los 66 millones 760 mil 552, equivaliendo al 48,4 por ciento.

Por ahora el republicano registras victorias en 23 estados y el demócrata tiene triunfos en 21 entidades.

(07:00 am en Zacatecas)

Bruselas pide esperar a que autoridades oficiales anuncien el ganador de elecciones en EU La Comisión Europea (CE) instó a esperar a que la autoridad electoral oficial en Estados Unidos anuncie el resultado final de las elecciones en este país, después de que el presidente Donald Trump haya declarado su victoria sin que haya terminado el recuento de votos en estados clave.

(06:00 am en Zacatecas)

YouTube, Twitter y Facebook toman medidas contra la desinformación sobre elecciones de EU Las redes sociales Twitter y Facebook y la plataforma de video YouTube han tomado medidas en las últimas horas para evitar la desinformación sobre los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, restringiendo las publicaciones que dan como ganador a un candidato de forma prematura.

(04:20 am en Zacatecas) Bolsas de valores mundiales inestables por la incertidumbre electoral en EU

Las principales bolsas mundiales se mostraron inestables ante la incertidumbre en el recuento de votos de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la victoria reivindicada de Donald Trump, pese a que todavía no se han publicado los resultados definitivos.

(03:40 am en Zacatecas)

El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, afirmó que su país está dispuesto a reforzar su alianza con Estados Unidos “gane quien gane” las elecciones presidenciales.

(03:20 am en Zacatecas) Biden acusa a Trump de intentar “invalidar” votos en EU

La campaña del candidato demócrata, Joe Biden, acusó a su rival, el aún presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de intentar ‘invalidar’ los votos de millones de estadounidenses con sus denuncias de fraude y aseguró que está preparada para un litigio.

(03:00 am en Zacatecas)

Primer ministro esloveno manda felicitación anticipada a Trump

El primer ministro esloveno, Janez Jansa, felicitó al presidente estadunidense después de que Donald Trump se declarara vencedor de las presidenciales antes de que concluya el recuento de los votos.

It’s pretty clear that American people have elected ⁦@realDonaldTrump⁩ ⁦@Mike_Pence⁩ for #4moreyears. More delays and facts denying from #MSM, bigger the final triumph for #POTUS. Congratulations ⁦@GOP⁩ for strong results across the #US ⁦@idualliance⁩ ⁦ pic.twitter.com/vzSwt9TBeF

