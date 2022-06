¡Tráfico de influencias en la SCT!

Alfredo Femat, diputado federal. Foto: Cortesía

Muchas grillas e influyentismo se manejan en la representación de la SCT en Zacatecas, donde Ivette Toledo está al mando. Sucede que la base trabajadora está furiosa porque la representante sindical, Rosy Reveles, no solo acomodó a su hijo Marco Antonio Reyes Reveles, sino que hasta lo comisionó al sindicato, donde estará en una cartera hasta enero del 2025. Marco no es el único pariente que Rosy acomodó en la dependencia federal. Y por eso la dirigente se ganó el repudio que un grupo de profesionistas que han ido a pedir chamba a la dependencia. Para ellos no hubo, pero para la parentela sí. Si así se manejan en temas administrativos internos, en el gremio de contratistas esperan que no siga igual el tráfico de influencias en la asignación de obras. Muchos de esos vicios se los atribuyen al exdelegado Juan Raúl Aguilar Villegas.

Piso parejo

Supuestamente, algunos morenistas ya fueron a la Ciudad de México para pedir que haya piso parejo para todos en la contienda por el comité estatal de Morena. Ya se alistan Los Históricos con Mirna Maldonado, Gilberto del Real, Gustavo Jasso y otros posibles aspirantes para suceder a Fernando Arteaga. En dicho clan podría destaparse de última hora la exdiputada Alma Dávila. La gente de Ulises Mejía alguna vez apoyó a Javier Enríquez Félix La Chicharra para que se hiciera un lugar en Morena. Hoy este académico jubilado de la UAZ espera que le vuelvan a dar respaldo.

Se descarta

Se dice en el equipo del Bienestar que realmente la coordinadora de programas, Verónica Díaz, no tiene intenciones de ser postulada para el Senado, al menos por ahora. Pero eso sí, en su equipo advierten que la que resulte candidata en la fórmula para la Cámara Alta, de algún modo deberá tener la bendición de la funcionaria. Quien la tiene muy complicada para pelear una candidatura de la 4T al Senado sería el diputado federal Alfredo Femat. Perfiles como Julio César Chávez o Saúl Monreal irían formados en la fila antes que el exrector de la UAZ.

Golpe a los académicos

Aquellos docentes de la comunidad de la UAZ que habían sido beneficiados con el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) fueron notificados este mes de que no hay dinero. Los apoyos se suspenden por falta de presupuesto, según avisó José Antonio Rodríguez, coordinador de proyectos federales. El rector Rubén Ibarra se esperarían en los próximos años un panorama desastroso en temas financieros para la universidad. El gobierno de López Obrador los aprieta, pero habrá que ver si también los ahorca con aquello de modificar el contrato colectivo. A los académicos veteranos les preocupa que José Juan Martínez, líder del SPAUAZ, no valore tanto los privilegios del contrato, porque al ser un docente relativamente joven hay prestaciones que todavía no le llegan al nivel de los viejos profes.

Runrunazos

Algún funcionario irresponsable de la Seduvot lleva dos vehículos oficiales que choca, y según dicen, todavía se los siguen prestando. Le juega al rápido y furioso en vehículos ajenos. * Se dice que ya urge un mediador o por lo menos algún llamado para que hagan las paces *Dulce Muñoz, directora del Instituto de Cultura, y Carlos Salinas Flores, segundo o primero al mando en el instituto, según sea el caso.* Pablo Mercado habría inflado un poco la nómina del Instituto de la Defensoría, pero no con abogados defensores, sino con recomendados que no se sabe que hacen. * Al actual sexenio habria de tocarle, (o más bien a Susana Rodriguez de la SAMA) tarde o temprano, un programa de verificación de emisión de gases de vehículos públicos y particulares. El anterior quinquenio Nano Maldonado lo pospuso, pero se supone que el tema es una disposición que se debe acatar por políticas ambientales.