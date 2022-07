ENCARGAN A SAÚL OPERACIÓN PARA PROMOVER A RICARDO

Saúl Monreal. Foto: Cortesía.

Ya nombraron a Saúl Monreal como coordinador del proyecto de su hermano Ricardo Monreal para el 24. El alcalde de Fresnillo hará esas funciones todavía dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. Los Históricos y el senador José Narro hubieran querido que el exgobernador Ricardo siguiera con sus aspiraciones presidenciales fuera del partido del Presidente de la República. Pero hasta el momento no es así. Al senador Monreal ya lo incluyeron dentro de las corcholatas presidenciables, junto a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Todavía no hay ruptura, o al menos es lo que destaca el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para presumir la unidad entre los guindas. Independientemente de lo que venga después, la inclusión de Ricardo le permite por ahora placearse como uno más del movimiento de aquellos que prometieron la transformación del país.

No todos son ricardistas

Todo mundo en el gabinete sabe que hay perfiles que están más cerca de la Secretaría del Bienestar que de la figura del exgobernador. Y esos no están contemplados en los trabajos de operación. Simplemente son harina de otro costal. Pero hay otros más que pudieran estar coqueteando entre ambos equipos, sin una definición clara si se la llegan a pedir, como el diputado Ernesto González. Si al mismo tiempo tuviera instrucciones del Bienestar y de la senadora Chole Luévano, contrarias entre sí, ¿a quién obedecería? Cuenta la leyenda que en el gabinete, algunos de a quienes han grillado por su afinidad con el exgobernador, son Yvette Hernández, secretaria de Administración, y Chuy Padilla de la Secampo.

Puras ilusiones

Se van de vacaciones los diputados locales, aunque algunos esperan un periodo extraordinario. Tan improductivos e intrascendentes son, que no habrá diferencia ni impacto en Zacatecas si los diputados sesionan o no sesionan. Y los más decepcionados son los aspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos. Cuenta la leyenda que la fiscal especializada en Derechos Humanos, Martha Berenice Vázquez, estaba tan segura de que ella sería la elegida que se arregló el cabello y ya hasta andaba preparando la entrega de su oficina con su jefe Francisco Murillo, pero los diputados no le resuelven nada. ¿Por qué está atorada la designación? Se dice que entre los legisladores no hay consensos ni siquiera para elegir una lista de 10 finalistas entre los 24 aspirantes, pues están esperando a que el tribunal federal electoral resuelva el pleito por el Órgano Interno de Finanzas entre los diputados Priscila Benítez y Armando Delgadillo.

Le faltaban cinco votos

En esos intentos de llegar a un acuerdo, diputados de oposición estuvieron impulsando muy fuerte al exsecretario de Administración, Juan Antonio Ruiz, para que fuera el presidente de Derechos Humanos. Hicieron cuentas y les faltaban cinco votos o menos para validar el nombramiento del también exdirector de los Cobaez. Así pues, con el respaldo de por lo menos 15 de los 30 legisladores, Ruiz habría sido el aspirante que ha estado más cerca de conseguir el nombramiento. Por lo pronto, y como lo habíamos advertido, la comisión pasó a ser dirigida provisionalmente por Nancy Trejo, quien era la secretaria ejecutiva.

SNTE vs Issstezac

Óscar Castruita, líder de la Sección 58 del SNTE, advierte del procesos legal contra el Issstezac por 70 jubilados del magisterio a los que les modificaron la pensión, por supuestas irregularidades en el cálculo de los montos que habría observado la ASE. Pero Castruita asegura que los descuentos y aportaciones de los suyos van a la par con la pensión que reciben. Por cierto, el líder sindical está furioso con los diputados que los dejaron plantados para tratar temas del instituto del fondo de pensiones. En la 58 del SNTE catalogan a Israel Chávez del SUTSEMOP como un líder “maiceado”, debido a que en su momento planteó la separación de sus agremiados con los de otros sindicatos. La razón de Chávez es que las pensiones del magisterio son mucho más generosas que la de los otros sectores y eso trae falta de liquidez al instituto que al final afecta a los del SUTSEMOP.

Runrunazos

Recientemente, el líder del SPAUAZ José Juan Martínez se enfermó de Coronavirus. Los académicos opositores están convencidos de que el líder sindical está feliz, pues es la mejor excusa para no darles la cara. * En los pronósticos del PVEM tendrían contemplado por lo menos la reelección de Guadalupe Silva y Francisco Ruiz Pancho Donas, presidentes de Luis Moya y Cuauhtémoc, que ya son considerados el bastión del partido. Y es que consideran que ese dominio es independiente a la alianza que hicieron con los de Morena.