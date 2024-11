El Runrún: Toca el turno al delegado de Infonavit, Roberto Ornelas; ya no puede con el cargo

Roberto Ornelas, delegado del Infonavit. | Foto: Cortesía.

En todas las condiciones de la vida, hay límites y en el caso de la posibilidad de la venta de vivienda todo tiene un límite. Éste llegó a su máximo nivel y, en Zacatecas, integrantes de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), así como empresas edificadoras de vivienda, se manifestaron en las oficinas del Infonavit para exigir la destitución del delegado, Roberto Ornelas García, quien tiene detenidos muchos trámites y a quien acusan sólo de un problema: ser caprichoso.

Existen trámites en revisión que llevan más de tres meses, tiempo durante el que no avanzan los procedimientos, y eso impide que haya flujo de recursos porque no se pueden concretar ventas de vivienda, de todos los niveles, detiene el trabajo de los promotores, quienes se endeudan con sus proveedores, los notarios públicos no pueden concretar los trámites y en en general detienen todos los procedimientos y mata la economía.

En un hecho pocas veces visto, en Zacatecas, al menos en el Infonavit, donde se mantiene un servidor público arbitrario y prepotente, ayer se manifestaron promotores inmobiliarios, constructores y derechohabientes, que no pueden concluir sus trámites y, sin afectar el servicio, mandaron el mensaje al gobierno federal sobre la urgencia de contar con otro servidor público que atienda la política de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya que Roberto Ornelas, que no se ha caracterizado por su eficacia en otros cargos, mantiene paralizada la economía y la adjudicación de créditos.

Roberto Ornelas mantiene un nivel de exigencias que no permiten concretar ventas de vivienda, cerrar contratos, cerrar los trámites de escrituración y mantener cerrada la economía en ese rubro, pero si no hay respuesta inmediata, los comerciantes inmobiliarios podrían radicalizar la manifestación, porque con el inminente cierre de año no hay dinero.

Óscar Aparicio Avendaño deja el cargo de subsecretario de Operación Policial

Óscar Alberto Aparicio Avendaño, subsecretario de Operación Policial de Zacatecas, fue nombrado por su paisano y gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez, como secretario de Seguridad Pública de su natal Chiapas.

El gobernador electo, quien rinde protesta el próximo domingo, decidió que sea el actual subsecretario de Seguridad de Zacatecas quien regrese y se haga cargo de la responsabilidad de la Seguridad Pública en Chiapas. Hay que recordar Eduardo Ramírez, no sólo fue senador, sino se mantuvo como un importante operador político de Ricardo Monreal en la pasada Legislatura, por lo que su nombramiento no sólo obedece a la amistad entre ambos, sino también al compromiso político de este importante grupo político de Morena.

Por ahora, el que tiembla para buscar un nuevo “súper policía” es Arturo Medina Mayoral, quien ya solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional el nombre de algún importante operador policial para ocupar el cargo en el moribundo Año de la Paz en Zacatecas.

Se ocupa gran capacidad en la operación política en Tlaltenango

Ayer estalló la huelga en el Instituto Tecnológico de Tlaltenango; sin embargo, la dirección del plantel de educación superior, manifiesta no tener adeudo en ninguna quincena, así como en las prestaciones que se derivan del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), por lo que las quincenas y prestaciones a la fecha han sido pagadas en tiempo y forma.

El motivo que provocó la huelga es la devolución del ISR en la prima vacacional y aguinaldo, misma que se generaba mediante un subsidio que otorgaba el gobierno federal y que, por insuficiencia presupuestal, el concepto nunca estuvo en el catálogo de prestaciones laborales.

Por el contrario, las cláusulas 34, en su párrafo segundo, y 46 del Contrato Colectivo de Trabajo señalan que este subsidio queda sujeto a la suficiencia presupuestaria, situación que no se puede pactar contractualmente; por lo tanto, ya no se puede subsidiar y todos los trabajadores, incluídos los del Tecnológico de Tlaltenango, deben pagar los impuestos correspondientes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Impuesto Sobre la Renta refieren que toda persona que percibe un ingreso tiene la obligación de pagar su impuesto correspondiente. Por lo tanto, no se puede generar un compromiso que en sí mismo viola la Ley.

El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Álvaro Rodríguez Martínez, quedó exhibido ante la secretaria de Educación, María del Carmen Salinas Flores, y el gobernador del Estado, David Monreal Ávila, porque no pudo y no supo convencer a los trabajadores de la institución de la obligatoriedad impositiva. Álvaro Rodríguez deja clara la incapacidad y la falta de operación política. Y en problemas al director del plantel y a los altos mandos de la Secretaría de Educación.

Runrunazos

Las exdiputadas Erika del Carmen Velázquez Vacio (PRI) y Maribel Galán Jiménez (Morena), así como la exadministradora de las cuentas del Issstezac, Aída Araceli Barbosa Galaviz, y las juezas mercantiles y laborales, se han inscrito para buscar ser de las ocho seleccionadas para que el gobernador del estado las autorice y buscar la vacante de magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas (Trijazac).

En esta lista también aparece la experimentada abogada Yadira Torres Muech, quien no sólo ha hecho trabajo parlamentario como asesora de algunos diputados, sino que ha estado como responsable de áreas de mucha sensibilidad en el Instituto Nacional de Migración, por ello no se le puede perder de vista. Por lo pronto, comienza la contienda en la selección, en donde se espera que los diputados consideren no sólo historias políticas, sino capacidades jurídicas.