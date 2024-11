El Runrún: Publican las convocatorias para la renovación de las dirigencias seccionales del magisterio

Rosendo González, dice no ser candidato. | Foto: Cortesía.

Este jueves se publican las convocatorias para el Proceso de Elección de las Directivas Seccionales 34 y 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, misma que tendrá verificativo, a través de asambleas delegacionales electivas, el próximo 13 de diciembre, por lo que con ello se confirma la conclusión de los mandatos de Soralla Bañuelos de la Torre y Óscar Castruita Hernández.

Los aspirantes tienen tres días, a partir de hoy, para reunir los requisitos y obtener su registro por parte del Comité Nacional Electoral, ya que el ocho de diciembre se hará público el padrón de electores del sindicato, para que todas las inconformidades se puedan subsanar a más tardar el 11 del mismo mes. El 13 de diciembre, todos los afiliados podrán acudir a las urnas y definir el rumbo de cada una de las secciones sindicales.

Listos los contendientes que esperan solicitar su registro

En la sección 34, que implica a todos los trabajadores federalizados, están listas las planillas de contendientes. Los pre-candidatos son: Antonio Jacobo de Luna, que ya tuvo un acercamiento con la dirigencia nacional del SNTE, aunque de momento no hay acuerdo y parece que se rompe la negociación por encontrar una planilla de unidad.

También está el maestro Rosendo Arturo González, quien se dice no ser el candidato del gobierno. El Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano estará jugando con el maestro Filiberto Frausto, supervisor en el municipio de Tabasco.

Gerónimo Sarmiento, de Fresnillo, encabezaría la planilla por los institucionales de Soralla Bañuelos de la Torre, y se integra a la lista, como aspirante, Miguel Salas Meza, papá del exsecretario general del Gobierno de Alejandro Tello, Jehú Salas Dávila. En síntesis, es la caballada que se mueve en torno a la elección de la sección 34.

En la sección 58 también se alistan los candidatos

Mientras que en la sección 58 la situación es menor, donde el universo de votantes se reduce a unos ocho mil afiliados. Estos estarán en la disyuntiva de apoyar la elección de Indolfo Juárez Esquivel, o bien a Guillermo Varela, candidato del Gobierno, o en todo caso al eterno suspirante y disidente, Marcelino Rodarte Hernández. La moneda está en el aire.

Toman estudiantes la Unidad Académica de Derecho de la UAZ

Los estudiantes de la organización “Derecho con Visión” de la Unidad Académica de Derecho hicieron ver su suerte ayer al director Raúl Federico García Pérez, quien mostró una enorme debilidad en la toma de decisiones y demostró que hay una mano que “mece la cuna” y que intenta mantenerse al frente de la institución enviando alfiles sin voluntad para dirigir una de las escuelas más grandes de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Algo que debió ser muy sencillo de definir desde el pasado siete de noviembre llevó a estudiantes a tomar, como no ocurría desde hace muchos años, las instalaciones de la Unidad Académica. Exigían un tema paradójico: que algunos maestros que enseñan leyes respeten la ley y no violenten derechos humanos de una estudiante. La situación se arregló anoche en Fresnillo, lugar de donde no debió salir el conflicto, pero ante la incapacidad del director, se tuvo que resolver con un paro de por medio. Por lo pronto, Raúl Federico García Pérez quedó expuesto y más débil que nunca.

Ahora debe emprender la batalla para lograr que el ayuntamiento, encabezado por el panista Miguel Varela Pinedo, clausure la recién aperturada cantina que está a menos de cien metros de la puerta de la Escuela de Derecho de la UAZ, en una clara y flagrante violación a la ley y al bando de policía y buen gobierno. Vamos a ver si los intereses que están detrás de Raúl Federico lo dejan dar la batalla legal.

Investigan a elementos de la FRIZ

El Fiscal General de Justicia en el Estado, Cristian Paúl Camacho Osnaya, confirmó la existencia de una investigación contra los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) por la probable comisión de un delito en el caso de la muerte y la detención de unos jóvenes en el municipio de Tabasco.

Explicó que se siguen dos líneas: la primera, basada en el parte informativo, refiere que fue puesto a disposición de la fiscalía un joven a quien se le atribuyeron delitos contra la salud. Dentro de esta misma investigación, se entregaron cargadores y un arma de uso exclusivo del Ejército, por lo cual se canalizó a la FGR por ser de competencia federal.

Cristian Paúl Camacho Osnaya explicó que la segunda línea de investigación es la que circula en redes. Mientras tanto, ya no se descarta ninguna de las posibles causas.

Runrunazos

El diputado federal Ricardo Monreal Ávila reconoció ayer que los gobernadores “van a batallar para ejercer sus funciones” por los recortes presupuestales planteados en el presupuesto de egresos del siguiente año. En algunos estados, entre ellos Zacatecas, se disminuyó el presupuesto, y dijo ser solidario, pero no comprometió ningún respaldo adicional. David Monreal Ávila, su hermano, tendrá que batallar otro año sin recursos para la gestión de un buen ejercicio.

Integrantes de la FRIZ lograron la detención de un hombre por el probable delito de trata de personas y la localización de 53 migrantes indocumentados dentro de la caja de un tráiler que circulaba cerca de Río Grande. Las 53 personas viajaban en condiciones precarias y de hacinamiento, por lo que se les brindó atención inmediata, asegurándoles alimentación y apoyo para sus necesidades sanitarias. Sigue el tráfico de personas.