El Runrún: Para el 2025, se espera un presupuesto de 41 mil millones de pesos

Marco Vinicio Flores, dirigente de MC. | Foto: Cortesía.

Para el año 2025, el estado de Zacatecas podría ejercer un presupuesto de 41 mil millones de pesos, de los cuáles la mayor cantidad estaría enfocada a tres grandes temas: educación, salud y especialmente a seguridad.

Este presupuesto se apunta el inicio de los grandes proyectos de infraestructura que tanto se dijeron el fin de semana anterior, con la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que llevaría los primeros recursos a la realización de la presa Milpillas, los cuatro carriles de la carretera a Aguascalientes, la reconstrucción de diversos tramos carreteros, la continuidad de aquella que conecta a Guadalajara y el segundo piso del bulevar Adolfo López Mateos.

Ésta es la primera cifra oficial que maneja el gobierno de Zacatecas y que, aunque no hay nada definido, comienza a generar la expectativa de que el 2025 será “el Año de la Infraestructura”, porque ahora que termine el “Año de la Paz” se deben enfocar las baterías a la generación de empleo y fuentes de inversión, por lo que ya se proyecta la mercadotecnia de lo que será el 2025. Las expectativas son altas.

El Robo del Siglo en la mina Peñasquito asciende a 3 MDD

Este jueves se confirmó la localización de las nueve góndolas robadas a la minera Peñasquito el pasado 31 de octubre en Zacatecas. El hallazgo se dio tras un operativo de la Guardia Nacional en el municipio de Cuencamé, del estado de Durango; sin embargo, estos contenedores se encontraban vacíos.

Newmont presentó la denuncia ante las autoridades por el robo de 285 toneladas de minerales en bruto (concentrado), con un valor estimado de 3 millones de dólares que era transportado en dichas góndolas, mismo que no ha sido recuperado. Por ello, se confirma que hasta el momento el denominado “Robo del Siglo” sigue impune y sin rastros de los materiales.

Un pendiente que tiene que resolver la Fiscalía General de la República (FGR), pues de acuerdo a las indagatorias es muy difícil que esa cantidad de concentrado salga del país. De cada tonelada de concentrado de oro se pueden elaborar al menos 12 onzas de oro, que en el valor del mercado este jueves se cotizó en 2 mil 609 dolares por onza; traducido a pesos, estamos hablando que de cada tonelada se puede recuperar en oro hasta en 626 mil pesos, por ello la denominación del “Robo del Siglo”.

En la tarea de la persecución del delito también está la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE), que ahora suma no sólo los casos mediáticos importantes pendientes de resolver, sino que ahora debe localizar a los ladrones del concentrado de la mina y debe recuperar el concentrado porque representa, en bruto, una pérdida de 60 millones de pesos.

De ahí la importancia de la rapidez con la que debe actuar la fiscalía, porque no se puede perder así, en medio de la nada, una producción tan importante de oro, plata y zinc. El tiempo apremia para los fiscales estatal y federal.

Las fallas electorales de Movimiento Ciudadano

El artículo 148 de la Ley Electoral para el Estado de Zacatecas deja desnudo políticamente el discurso del dirigente de Movimiento Ciudadano, Marco Vinicio Flores Guerrero, quien apenas el martes, ante la prensa, reconoció que ni Israel Ramírez Íñiguez, alcalde en funciones en Apulco, ni su antecesor, Mauro Yuriel “N” eran militantes de su partido y explicó que se les postuló como candidatos ciudadanos. Es decir, que se quiso deslindar de la responsabilidad.

Sin embargo, el artículo 148 de la Ley Electoral es muy clara, ya que la fracción quinta del numeral primero señala con claridad que el partido debe presentar “escrito bajo protesta de decir verdad, de tener vigentes sus derechos político-electorales al momento de solicitar el registro”.

Pero no es todo, en el numeral tercero del mismo artículo responsabiliza plenamente al partido, ya que advierte que, “de igual manera, el partido político postulante deberá manifestar por escrito que los candidatos cuyo registro solicita fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del propio partido político”.

Entonces, al desconocer a sus candidatos, Marco Vinicio Flores Guerrero no sólo reconoce que no los postuló conforme a los estatutos, sino que, además, dice no conocerlos y nadie en su sano juicio puede ir por sí mismo pedir que el órgano electoral registre a cualquier persona sólo por el hecho de pedirlo. Alguien miente en toda esta trama. Al parecer, no sólo pudo engañar al IEEZ, sino que también a sus militantes.

Runrunazos

Este viernes la senadora Amalia García Medina regresa a Zacatecas a establecer diálogo con las mujeres zacatecanas en la sede del partido Movimiento Ciudadano, abordará el tema sobre “El papel de las mujeres en la participación política en México”. La exgobernadora comienza a hacer política partidista otra vez en la entidad, entendiendo que necesita reivindicar a la deteriorada dirigencia estatal de ese instituto político, que ya se volvió bolas con el caso Apulco.