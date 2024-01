El Runrún: Los acuerdos del presidente López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador David Monreal Ávila. | Foto: Cortesía.

Luego de la visita de ayer del Presidente López Obrador a Zacatecas, el anuncio de las candidaturas al Senado de la República se puede retrasar hasta un día antes del cierre de registros ante el Instituto Nacional Electoral (INE); estamos hablando que la definición de los aspirantes de Morena se puede recorrer hasta el próximo 28 de febrero y alargar la agonía de los equipos de los distintos equipos de trabajo de los aspirantes.

Al menos así se acordó en el diálogo privado que sostuvieron el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador David Monreal Ávila, quienes durante la mañana conversaron, en forma privada, al menos de tres grandes temas: la selección de candidatos de Morena al Senado y diputaciones federales; el avance en materia de seguridad y la ruta de trabajo en los últimos meses de la gestión presidencial, donde el gobernador hizo el compromiso de atender las sugerencias de Palacio Nacional.

Dentro de las sugerencias más relevantes, es que no se aceleren los tiempos en la selección de los candidatos a Senadores, porque seguramente habrá una intervención directa del Presidente y eso se corroboró en el discurso oficial en el evento de ayer, donde el gobernador del Estado, no sólo invitó a todos a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, y enfático dijo que “nadie se confunda, la ruta está marcada y vienen los tiempos de seguir construyendo el país que merecemos”.

Los acuerdos fueron tomados en la reunión previa, donde el Presidente López Obrador le pidió al gobernador que asuma los costos de la conducción de la elección, y éste convino de esa manera, por lo que de acuerdo con los compromisos, la dupla de Saúl Monreal Ávila y Verónica Díaz toma la ventaja en la confianza presidencial, y eso, según el gobernador, le garantizará a la Presidencia darle los votos necesarios para el triunfo de Claudia Sheinbaum en la Presidencia de la República.

La seguridad, otro tema de importancia

Otro de los grandes temas de la reunión privada del Presidente López Obrador y el gobernador de Zacatecas, fueron los recientes resultados en materia de seguridad y las estadísticas de la Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad del INEGI. Se reconoció por parte del mandatario federal el avance de los últimos meses, pero convocó al gobernador a redoblar los esfuerzos que permitan darle la vuelta la estadística.

“De nada sirve que detengan a los delincuentes si no se socializan los resultados” habría dicho Andrés Manuel López Obrador, quien cuestionó los mecanismos con que se informa a la sociedad de los avances en la materia, por lo que el gobernador le anunció que el miércoles habrá de lanzar una serie de acciones que se implementarán en una estrategia de comunicación que garantice la confiabilidad a la población.

Por esa razón al ser considerado un tema de alta importancia para el Gobierno Federal, el gobierno de Zacatecas presentará este miércoles, la campaña “2024, el año de la Paz”, que estará enfocado en garantizar resultados extraordinarios que no sólo detengan al mayor número de delincuentes, sino que cambien de manera sólida, la percepción de la población y que efectivamente, al mes de diciembre entreguen los resultados esperados.

La selección de candidatos en MORENA

Muchos suspiros tendrán que contenerse aún, por el retraso que tendrá el destape de los candidatos a Senadores hasta finales del siguiente mes, que según lo que se acuerda prácticamente se podrían garantizar las dos fórmulas al Senado, pero quedan pendientes aún los nombramientos en las candidaturas a diputados federales, y ahora los tiempos no están en manos de Mario Delgado como dirigente nacional del partido, sino que ahora se mueven en torno al Palacio Presidencial, que ha dejado muy claro que ya va a intervenir en los procesos de selección.

Por ahora, no hay nada para nadie en la postulación a diputados federales y seguramente eso alentará que nuevamente incrementen sus mensajes aquellos que sienten que pueden tener la simpatía nacional para lograr colarse como candidatos a la Cámara de Diputados. El acuerdo político alcanzado este domingo, perfila arreglo en las candidaturas a Senadores pero el convenio político queda abierto en las diputaciones federales, por eso, los suspirantes aún respiran.

Runrunazos

Muy contento terminó el alcalde de Zacatecas Jorge Miranda Castro, quien al término del evento de ayer en el Palacio de Convenciones, recibió un gesto de afecto del Presidente López Obrador, que para muchos se interpreta como el momento que esperaba para que el mandatario le levantara la mano al futuro candidato a la reelección por el municipio de Zacatecas. Comienzan las especulaciones.

No entiende el Presidente de Sombrerete, Alan Murillo, que su empeño por ser candidato a diputado por el distrito de Fresnillo, y tratar de imponer candidato a alcalde de Sombrerete no compatibilizan y deja fuera de la contienda a la diputada Karla Valdez y si su empeño sigue por esa vía, entonces no podrá contar con el respaldo del sindicato de salud que tiene su asiento central en ese distrito y por lo tanto, pone en riesgo no sólo el distrito federal sino también la Presidencia de Sombrerete.