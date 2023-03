El Runrún: Llegó el día, Maribel, ¿culpable o inocente?

Maribel, en riesgo de ser destituida por mala asesoría. | Foto: Cortesía.

En base a lo dispuesto en el Artículo 152 de la Constitución Política de Zacatecas, la actual secretaria de educación será enjuiciada.

Ante los razonamientos mostrados por los legisladores, ante el desacato cometido durante la glosa del primer informe de gobierno, se votará mañana en el pleno si la secretaría debe o no enfrentar un juicio político y la posibilidad de que de aprobarse, sería destituida.

Para tal efecto, se integrará una Comisión Instructora para dar continuidad al procedimiento de juicio político conforme a lo dispuesto por las leyes de la materia.

El artículo 152 de la Constitución señala que “si la resolución fuese condenatoria, el propio Jurado de Instrucción ordenará su separación inmediata del cargo y dará vista con el expediente al Tribunal Superior de Justicia para que como Jurado de Sentencia, determine el tiempo durante el cual permanecerá inhabilitado”.

Cabe recordar que el procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en el término no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

Caerán sobre Maribel Villalpando los artículos 151, 152, 153, 154 de la Constitución Política de Zacatecas, todo porque el asesor jurídico no supo decirle bien en septiembre cual sería el impacto de no asistir a la comparecencia a la que fue citada. Subestimaron la capacidad del Poder Legislativo, ahora podría ser que Maribel pase los días santos en su casa pero como desempleada.

Pese a que el gobernador David Monreal llamó a los diputados “mentirosos, hipócritas y de valerse de argucia para descalificar a Maribel” todo el pueblo zacatecano fue testigo de que la secretaria de educación cometió un delito al no asistir al Congreso porque ni en el estacionamiento estuvo, los diputados en esta ocasión solamente están haciendo valer las reglas del juego, es decir, la constitución, se la pusieron peladita y en la boca.

El gobierno de David Monreal quedará marcado en la historia si logran destituir a la secretaria.

Además, gracias a que los Morenos y sobre todo “los sectarios” no se pusieron de acuerdo al inicio de este periodo de sesiones para asumir la mesa directiva, le regalaron el honor al PRI y a Laviada de declarar la vinculación a proceso a juicio político a la secretaria de educación- bienestar.

El Sector Salud de Zacatecas a punto de estallar

Transferir los recursos humanos es más difícil de lo que pensaban, la indefinición que prevalece en la transferencia de los servicios de salud a la federación, tiene en la incertidumbre a los más de seis mil trabajadores. Tanto es así que este jueves llega a la entidad personal del IMSS Bienestar para concretar todos los detalles que detienen el procedimiento.

Norma Castorena Berrelleza, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), ha dicho que hasta el momento no existe avance respecto a la homologación del nuevo modelo de salud IMSS-BIENESTAR, y mucho menos les han dado certeza de que no van a perder un solo día de antigüedad. No tienen claro que día dejará de ser el gobernador David Monreal su patrón.

Faltarán la mesa financiera, la mesa de infraestructura, la mesa jurídica y la mesa médica; ninguna se ha instalado, sólo en la de recursos humanos lleva trabajando tres semanas pero no se ha avanzado realmente.

Si no hay definiciones pronto, el sector de salud de Zacatecas es una bomba que pronto puede estallar que ni las lindas atenciones de Zoe Robledo detendrá.

Tras las definiciones se verá si Verónica Díaz logra apoderarse de ese sector o si seguirán siendo dirigidos por la doctora Ana María Monreal.

Manifestantes hacen fila para tomar Cd. Administrativa

Trabajadores agrícolas y ex braceros ayer por la noche tomaron las instalaciones de Ciudad Gobierno para solicitar atención inmediata por parte de las autoridades de gobierno.

Jesús Muñoz Avalos, representante de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y Ex Braceros, explicó que desde hace 2 meses se le pidió una audiencia a la secretaria General de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, sin embargo, no obtuvieron respuesta. Además los manifestantes piden semilla para el campo, apoyos para los ex braceros y para los trabajadores del campo.

Poca gente entendió porque tomaron por la noche, aquí le decimos porque: integrantes del SUBDACOBAEZ tenían planeado tomar Cd. Gobierno hoy martes desde las 7 AM y los ex braceros quisieron adelantarse. Ahora resulta que hay lista de espera para tomar las oficinas del Gobierno Estatal.