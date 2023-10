El Runrún: Las revanchas en la Semujer

Zaira Villagrana, denunciada por violencia. | Foto: Cortesía.

Zaira Ivonne Villagrana Escareño, titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujer) fue acusada de “violentadora de mujeres” durante su comparecencia ante la LXIV (64) Legislatura, en la que diputados cuestionaron las condiciones de las trabajadoras al interior de la dependencia que dirige.

Al presentarse manifestantes con una manta en la que denunciaron a la titular de la Semujer, lo que empañó su discurso y la entrega de resultados a los diputados. La respuesta no se hizo esperar y aunque se diga que tiene que ver con otras acciones, inmediatamente vino la revancha.

Al día siguiente de la comparecencia, Zaira Ivonne Villagrana Escareño notificó a la directora del Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Zacatecas, Olga Patricia Puebla Díaz de una sanción en su contra y que alcanza la RESICIÓN LABORAL por PÉRDIDA RAZONABLE DE CONFIANZA, y firma el documento, lo que se interpreta como una consecuencia ante los señalamientos y acusaciones en contra de la titular de la Semujer.

Este despido, sin consultarlo con el titular del poder Ejecutivo y tampoco con el secretario General de Gobierno, se agrega a los cinco anteriores que acusan hostigamiento y abuso laboral y que finalmente quitan del camino a quienes no comparten con la titular la forma de conducción de la institución.

Cuatro denuncias más en el Ministerio Público

Ante el ministerio público de la Fiscalía General del Estado, existen cuatro denuncias por diversos delitos, entre ellos denunciar acosos, hostigamiento y abuso de poder, se dirimen ya en los escritorios de la Fiscalía, lo que pone en serios predicamentos a la titular de la Semujer, quien no alcanza a dimensionar el grave problema en el que se encuentra, y que todos esos reclamos, ya llegaron al despacho del titular del poder ejecutivo, quien no tarda en tomar una decisión generando un cambio radical en esa institución.

Ahora las trabajadoras de la dependencia sostienen que la titular ha violentado, humillado, maltratado e intimidado a las trabajadoras, acciones por las que incluso enfrenta cuatro denuncias en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) por abuso de autoridad.

Ante todo ello, la secretaria Zaira Ivonne Villagrana Escareño se limitó a responder que no está enterada de las denuncias. Más grave aún.

Los amparos de Benjamín “N”

Ahora que hablamos de juicios y denuncias, el que puede estar muy contento, donde ande, es el ex coordinador de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), Benjamín “N”, ya que pronto podría estar en plaza de armas y nadie, absolutamente nadie, podría detenerlo y presentarlo a las autoridades.

En el principio, El Juez primero de Distrito autorizó a Benjamín “N” disponer libremente de sus bienes, hasta en tanto se resuelva el juicio que se sigue en su contra por la comisión de diversos presuntos delitos.

Ahora, ya corre en los pasillos del Poder Judicial y de la Fiscalía General de Justicia, la versión de que el mismo juez concedió un amparo en su favor para no ser detenido por los diversos delitos que enfrenta quien también fuera alcalde de Fresnillo y que hasta ahora se mantiene evadido de la acción de la justicia. Sería un duro golpe a la administración estatal, quien tendría que sostener todas acusaciones pero con Benjamín enfrentándolas desde su casa.

La Unidad de Investigación y Calificación de Faltas de la Secretaría de la Función Pública en el expediente TJA/LG/0002/2023-III, solicitó embargar los bienes del ex coordinador de la Fenaza ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas y, el 22 de agosto pasado, se decretó la medida cautelar para el embargo precautorio.

El nuevo amparo concedido a Benjamín “N” es un procedimiento administrativo en su contra que derivó en una denuncia penal por presunto mal manejo de recursos. El expediente abierto en el juzgado es el 1019/2023 y se mantiene abierto hasta en tanto no se presente el imputado para desahogar las pruebas, mientras tanto quedaron liberados los bienes que en su momento fueron embargados y, muy probablemente, en las próximas horas, se haga presente a responder las imputaciones, porque ahora ya no podría ser detenido. Otro revés jurídico al Gobierno.

Los problemas en la Secretaría de Educación

Los problemas en la Secretaría de Educación llegaron a la Tribuna de la Legislatura el viernes pasado, cuando el legislador Juan Mendoza Maldonado cuestionó a la secretaria de la Función Pública, Humbelina López Loera quien, con atingencia, respondió que el caso de las famosas plazas homologadas en la Secretaría de Educación está a punto de cerrar su investigación, y con ello, la potencial acusación a los involucrados y la eventual condición de resarcir dinero de quienes así corresponde.

Pero no todo quedó ahí, ya se hacen los cuestionamientos acerca de las plazas otorgadas en esta administración en forma irregular, afectando las finanzas del estado, llegan a más de 500, pero hay versiones que indican que pudieran ser 700 plazas, pero trabajadores del área de recursos humanos, refieren que son alrededor de miles de plazas que se han otorgado en los últimos meses, en beneficio de trabajadores que están incorporados como servidores de la nación y familiares sin perfil de funcionarios gubernamentales.

Ahí se habló del despido de la subsecretaria de educación básica, Yolanda Páez, quien está casada con Cándido Monreal Ávila y que, según trascendió, fue despedida por la titular de la secretaría Maribel Villalpando Haro, pero el documento no fue aceptado y la funcionaria se mantiene en el cargo.

Tanto fue el problema “familiar” en la dependencia educativa, que todo esto llegó a una discusión en Puebla del Palmar, donde la subsecretaria habló con quién debe hablar, y le dijo que sí acepta retirarse del cargo, pero lo hará unos 15 después de que se vaya la actual titular de la Secretaría de Educación y parece que en esos términos quedó el acuerdo.

Plazas homologadas el problema latente

Mucho nerviosismo se abrió de nueva cuenta entre los beneficiarios de plazas homologadas en la secretaría de Educación, particularmente las entregadas al final del gobierno de Alejandro Tello, donde ahora en las investigaciones se ven involucradas ex secretarías de educación y muchos amigos y familiares de políticos que se mantienen vigentes ahora cobijados por la Cuarta Transformación

Muchos millones de pesos, si se suma todo lo que hasta ahora han cobrado sin merecer, los perfiles inadecuados que hoy por hoy ostenten esas plazas homologadas, comenzando por la ex titular de la dependencia María de Lourdes de la Rosa, quien por su capacidad y merecimientos recibió una plaza homologada siendo profesora normalista y sin tener el perfil adecuado. Así muchos otros.

Son muchos los que, como ella, no pueden soportar el nombramiento porque no cuentan con el perfil o no tienen los estudios correspondientes, o no tienen la antigüedad necesaria y mucho menos existen los exámenes de oposición respectivos. Ya la Secretaría de la Función Pública prepara los dictámenes y entre otras cosas, además de enfrentar cargos de tipo penal, tendrán que resarcir los recursos devengados en forma irregular. Vienen tiempos difíciles en la Secretaría de Educación.

La única forma de evitar todo este escándalo, es que los padrinos políticos de muchos de esos beneficiarios, negocien la impunidad mediante el intercambio de votos a favor de la Cuarta Transformación y garanticen el éxito electoral de los del partido guinda, de lo contrario, estaremos ante el mayor escándalo de la historia de la educación en la entidad.

Runrunazos

Un ligero repunte experimentó el fin de semana en ocupación hotelera en la zona conurbada de Zacatecas-Guadalupe. Durante la noche del viernes se registró una ocupación del 33.55 por ciento en los 1505 cuartos disponibles de la industria. En números absolutos fueron ocupadas 505 habitaciones en 23 de los hoteles que reportan sus ingresos a la asociación de hoteles y moteles y el promedio de precio por habitación fue de 1 mil 294 pesos por habitación. Esperemos que el Festival de Teatro de Calle que inició este sábado tenga mejores resultados aún.

Que el edificio de la Guardia nacional construido en un terreno del municipio de Guadalupe cerca de la comunidad de San Jerónimo, no se pueda utilizar por la falta de certeza jurídica, es responsabilidad de los diputados de la LXIV Legislatura del Estado. La coordinación General Jurídica no tiene injerencia en este trámite ya que la desincorporación la inició el ayuntamiento de Guadalupe y en el Congreso del estado, este trámite está detenido desde hace dos años. A los diputados no les interesa la seguridad de los zacatecanos.