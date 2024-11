El Runrún: Evidencian la frágil conducción en la Secretaría de Educación

Óscar Castruita, secretario general del SNTE, Sección 58. | Foto: Cortesía.

El movimiento sindical que desde el viernes estalló en la Sección 58 del SNTE y en el Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria dejó en evidencia la frágil conducción que tienen en la Secretaría de Educación del Estado, donde no han mostrado la capacidad de instrumentar un equipo de trabajo que piense no en el control político, sino en el desarrollo del sistema educativo estatal.

Evidenciados quedaron con el conflicto, pues no se ve para cuándo se resuelva porque todo parece indicar que el grupo político que manda en el sector obedece a otros intereses y los “conflictos internos” no permiten que haya una sola línea de mando.

El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Álvaro Rodríguez Martínez, estará siendo denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y tendrá que responder una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), por intentar reventar la toma el pasado viernes.

El secretario general de la Sección 58 del SNTE, Óscar Castruita Hernández, lo llamó “infeliz” y que vive de la política sucia; además, señaló que tiene una actitud prepotente, por lo que lo acusó de mantener una política de acoso laboral y presión en contra de los maestros, porque la lucha es “entre perros y gatos”, por el control de la dependencia.

Hoy, por lo pronto, la situación ha ido creciendo y puede llegar a una decisión sin regreso, donde los únicos que pueden perder, son los grupos que hoy se disputan el control de la SEZ. Pareciera que todos mandan, pero nadie resuelve, y esto sólo se logra visualizar peor rumbo al cierre del año.

Las mentiras de Salinas Flores en medio de la presión política de los sindicatos

La secretaria de Educación, María del Carmen Salinas Flores, hizo un llamado a los maestros que mantienen el paro de actividades, a que “no afecten el servicio educativo”, y aseguró que el bono está garantizado, y aunque sin dar fechas, dijo que será pagado una vez que se reciban los recursos por parte de la Federación.

Aseguró que ella ha acompañado al gobernador David Monreal Ávila y al secretario de Finanzas a la gestión en la Ciudad de México; sin embargo, no se le vio en la reunión que Ricardo Olivares Sánchez tuvo con Fernando Renoir Baca Rivera, jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Esa reunión del responsable de las Finanzas fue para dar seguimiento al apoyo para el Gasto de la Nómina para Educación que no se ha radicado, y la problemática de los Municipios por adeudos al IMSS y el SAT, con la finalidad de incluir el apoyo a través del Proyecto de Ley de Ingresos Federal 2025. Alguien pues tiene que hacer el trabajo que no hicieron en la SEZ.

Hoy estará de gira en Loreto el gobernador David Monreal Ávila, donde aprovechará para hacer una supervisión de las obras en la escuela Normal Rural “Matías Ramos Santos”, donde espera que el director del plantel, José de Jesús González Palacios, no lo reciba con un conflicto.

Ante el conflicto no se ven muestras de la gestión de los recursos por parte de la SEZ. Entonces ya los maestros en paro, no le creen a la funcionaria titular y sólo hablan “de sus mentiras”.

Exalcalde de Apulco se encuentra evadido de la justicia

El fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que el exalcalde de Apulco, Mauro Yuriel “N”, se encuentra en calidad de evadido de la justicia. Una vez que se giró la orden de aprensión, el exedil es buscado por las autoridades para que enfrente el proceso legal en su contra. Al exalcalde se le investiga por los delitos de homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa.

Con la evasión del exalcalde de Apulco, ahora son dos los expresidentes municipales que se encuentran evadidos de la acción de la justicia. Un récord que se integra en el mismo periodo gubernamental de David Monreal Ávila.

La Fiscalía General de Justicia debe estar centrada en la localización y aprehensión de ambos, tanto de Julio César “N” como de Mauro “N”, quienes le vienen a imponer un récord político nada decoroso a la institución, al buscar a dos expresidentes municipales que están evadidos y del que ninguno puede dar razón de su localización y detención.

Runrunazos

Trabajadores del Sindicato de Trabajadores de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos, marcharán este martes hasta palacio de gobierno y anunciaron que pudieran cerrar el bulevar durante ese evento, en demanda del pago del bono correspondiente al Día del Servidor Público, equivalente a una quincena más 200 pesos, que debió pagarse el pasado 31 de octubre por 2 millones 40 mil pesos. Siguen los problemas en educación.