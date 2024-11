El Runrún: El problema de justicia en Tabasco activa mecanismos de protección

Loretta Ortiz Ahlf, asistió al examen de Arturo Nahle. | Foto: Cortesía.

Si las autoridades estatales dijeran la verdad y se aplicara la justicia de forma igual tanto a quienes infringen la ley como a los policías, el gobierno del estado no estaría metido en un problema que podría desembocar en una auténtica crisis de seguridad y justicia.

La credibilidad de las autoridades está más que nunca en riesgo, porque el presunto abuso policial cometido en contra de dos jóvenes de Tabasco y la muerte de uno de ellos, y más grave, la protección de los mandos hacia los integrantes de la FRIZ involucrados en el problema.

La evidencia presentada por el alcalde de Tabasco, Carlos Fabián Vera Loera, y otros pobladores de ese municipio deja al descubierto el abuso policial, y además deja en el aire el doble discurso implementado por el gobierno en la materia, porque, mientras actúa contra los enemigos del estado, cuando se trata de actuar contra los propios elementos que infringen la ley, nadie asume responsabilidad.

Sin embargo, ante una investigación periodística que revela videos y audios del momento de los hechos, se activó ya un mecanismo de protección a la periodista Norma Galarza, quien debe recibir los esquemas de cuidado y protección. No solo ella, sino que ahora se deben dar garantías a todos los comunicadores, porque con una acción como la que se comenta, todo lo alcanzado positivamente en el “Año de la Paz” se puede caer. Nuestra solidaridad con la comunicadora.

La FGJE investiga a elementos de la FRIZ

Con la misma celeridad con la que se actuó en contra del alcalde desaforado de Apulco, se exige ahora que la autoridad actúe en contra de los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) que actuaron el pasado domingo en Tabasco, cuya evidencia los coloca como sujetos del derecho penal. Sin embargo, eso no ha ocurrido, y parece que no va a ocurrir.

El Fiscal General de Justicia en el Estado, Cristian Paúl Camacho Osnaya, confirmó la existencia de una investigación en contra de los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) por la probable comisión de un delito en el caso de la muerte y la detención de unos jóvenes en el municipio de Tabasco.

Explicó que se siguen dos líneas, la primera basada en el parte informativo, en el cual fue puesto a disposición de la fiscalía un joven a quien se le atribuyeron delitos contra la salud, y dentro de esta misma investigación, se hizo entrega de cargadores y un arma de uso exclusivo del Ejército, por lo cual se canalizó a la FGR por ser de competencia federal.

Hay evidencia de abuso policial, pero no hay evidencia de actuación de las autoridades. Por lo pronto deben dar el primer paso y actuar en consecuencia, ya que en Palacio de Gobierno no quieren que el problema termine en una crisis de credibilidad y justicia. Los hechos y los resultados que presente el fiscal serán determinantes para saber si hay imparcialidad en la actuación, o simplemente se protegerá con impunidad a los protagonistas.

Sin sobresaltos terminan su gestión dirigentes del SNTE

Los que terminan su gestión, tras ocho años al frente de las secciones 34 y 58 del SNTE, son los maestros Soralla Bañuelos de la Torre y Óscar Castruita Hernández, quienes se preparan para entregar el relevo de sus secciones a los que resulten electos en las elecciones del próximo 13 de diciembre. Desde el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE han advertido que “hay piso parejo” para todos los contendientes, aunque existen claros favoritos en cada una de las secciones.

El proceso para renovar las dirigencias de las secciones 34 y 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tendrá piso parejo. Juan Manuel Armendáriz Rangel y Jesús Jaime Rochín Carrillo, secretarios de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, aseguraron que se trata de un proceso histórico.

Aseguraron que la propia convocatoria emite las reglas para que todos los interesados puedan participar en igualdad de condiciones y pidieron que se denuncien las irregularidades. De este modo, más de 40 mil afiliados de las secciones 34 y 58 participarán en la elección de sus nuevos comités ejecutivos. Esta será la primera vez en ocho años que los miembros del magisterio zacatecano tendrán la oportunidad de elegir democráticamente a sus líderes sindicales.

Los favoritos de las mayorías en la 34

A pesar de que hay igualdad de condiciones para todos los aspirantes, es muy claro que en ambas secciones existen grandes favoritos para lograr el triunfo en las elecciones de diciembre.

En el caso de la sección 34 del SNTE, la pelea es un poco más cerrada, pero sin duda la carrera está más disputada entre las candidaturas que encabezan Antonio Jacobo de Luna, quien ha logrado construir una candidatura fuerte a partir de las alianzas con grupos disidentes históricos, y el maestro Gerónimo Sarmiento, quien tiene el hándicap en contra de ser el candidato impuesto por la líder saliente Soralla Bañuelos.

No se puede descartar la presencia también del maestro Rosendo Arturo González, quien a lo largo de los últimos meses ha dado al menos cuatro vueltas a todo el territorio estatal, y también ha logrado muchas alianzas estratégicas. Sin embargo, su ruptura con el MDMZ lo coloca en franca desventaja frente a los otros aspirantes.

Por ahí también aparece Filiberto Frausto Orozco, quien, por ahora, mantiene una franca disputa de legalidad con el órgano interno de control de la Secretaría de Educación, que sostiene que ha sido un profesor sin adscripción en los últimos meses. Si logra pasar esa aduana legal, también sería un fuerte contendiente, pero sin fuerza determinante. La carrera ha comenzado.

En la sección 58 las cosas caminan menos revueltas

Reza el refrán que “el que es primero en tiempo es primero en derecho”, y aunque en el terreno electoral, y menos en el magisterio, eso no opera, el que tomó una enorme ventaja es el maestro Indolfo Juárez Esquivel, quien desde el viernes, dentro de los plazos legales, anunció su candidatura a la secretaría general de la sección 58 del SNTE.

El maestro Indolfo Juárez Esquivel, apreciado por vastos sectores democráticos del magisterio zacatecano, dio a conocer su intención de contender por la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el periodo 2024-2028.

La ministra Loretta Ortiz lanza su candidatura a la Presidencia de la SCJN

El viernes pasado, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Arturo Nahle García, presentó su examen de grado para obtener el grado de maestro en Derecho Familiar por la Escuela del Poder Judicial. El examen profesional tuvo un jurado de primer nivel, y ante ellos, el nuevo maestro pasó con mención honorífica.

El jurado estuvo compuesto por el rector de la UAZ, Rubén de Ibarra Reyes; el investigador del CIDE, Armando Hernández Cruz, y la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Ahlf, quien se robó las cámaras en el evento académico.

Después del evento, en una celebración aparte, la ministra de la Corte se reunió, en casa del tesorero de Guadalupe, Gilberto Zapata Castañeda, con unos cien zacatecanos, a quienes, muy en corto, les expresó su deseo de ser electa como la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que ya inició su campaña en la tierra de José Saldivar y donde hizo compromisos con varios zacatecanos presentes. Las alianzas electorales comenzaron en torno a su figura para las elecciones de junio próximo.

Runrunazos

El presidente municipal de Guadalupe, José Saldivar Alcalde, viajó el viernes a la ciudad de Tulsa, Oklahoma, donde se reunirá con la importante comunidad de guadalupenses radicados en aquella tierra, y donde seguramente asumirá también nuevos compromisos para el desarrollo del pueblo mágico.

El Ayuntamiento de Zacatecas, en colaboración con el grupo GROTTO México, firmó un convenio encabezado por el alcalde Miguel Varela, que permitirá brindar atención médica integral a niñas y niños con síndrome de Down y paladar hendido, a través del DIF Municipal. La diputada Karla Estrada, presidenta de la Comisión Legislativa de Salud, gestionó este acercamiento durante su visita a Los Ángeles, California, donde participó en congresos médicos enfocados en apoyar a niños con estas condiciones.