[VIDEO] Suspenden partido de béisbol por tiroteo a las afueras del estadio, en EU

WASHINGTON D.C.- La noche de este sábado se suspendió un partido de béisbol entre los San Diego Padres y los Washington Nationals, luego de que se suscitara un tiroteo a las afueras del Estadio Nationals Park.

De acuerdo con distintos medios, los Padres habían ingresado al estadio para jugar la sexta entrada cuando se escucharon detonaciones en el área izquierda del estadio; de inmediato se suspendió el encuentro y llegaron a la zona alrededor de treinta policías, vehículos, ambulancias y camiones de bomberos.

The end of this clip sounds like what could be the gunshots heard outside Nationals Park tonight. Scary stuff pic.twitter.com/sD1DjAcvJf

Los jugadores salieron del campo en cuanto los organizadores se dieron cuenta de lo acontecido; luego los espectadores comenzaron a abandonar el estadio, primero salieron los fanáticos que se encontraban en el lado izquierdo y después se marcharon quienes se encontraban en el lado de la inicial.

A shooting has been reported outside of the Third Base Gate at Nationals Park.

Fans are encouraged to exit the ballpark via the CF and RF gates at this time.

We're working with law enforcement to provide more information as soon as it becomes available.

— Washington Nationals (@Nationals) July 18, 2021