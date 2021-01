[VIDEO] Joven amputado de una pierna se convierte en experto del parkour

ISRAEL.- Un joven de nombre Mohamed Aliwa, se convirtió en un experto del parktour pese a que a los 18 años le amputaron la pierna derecha por debajo de la rodilla.

Con sus muletas el joven ha practicado este deporte, saltando de un bloque de cemento a otro realizando sus acrobacias.

A este palestino de 18 años le amputaron la pierna tras un recibir un disparo del ejército israelí durante las manifestaciones de “la marcha del regreso”.

De acuerdo con la AFP, sin la pierna se esfumó su sueño de convertirse en profesional del parkour. Sin embargo cuando veía saltar a sus amigos, el joven decidió que, aunque fuera solo con una pierna, haría las piruetas del parkour.

Cabe señalar que Mohamed aún acude a un centro de fisioterapia del norte del enclave palestino, al menos una vez por semana.

El parkour, que nació en los años 1990 en Francia donde fue popularizado por el grupo Yamakasi, consiste en navegar en medio de los obstáculos urbanos con una mezcla rápida de saltos, carreras y revolcones.

En Gaza, hace años que los jóvenes practican este pasatiempo, saltando de ruina en ruina en un enclave mortificado por tres guerras entre el movimiento islamista armado Hamas, en el poder desde 2007, e Israel.

VIDEO: Using crutches, Palestinian Mohamed Aliwa leaps from one concrete slab to another, determined that his missing leg won't stop him doing parkour, a sport that brings respite from grim reality in Gaza pic.twitter.com/RjX7LKMKj5

— AFP News Agency (@AFP) January 25, 2021