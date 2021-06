[VIDEO] Aficionada provoca caída masiva de ciclistas en Tour de Francia

FRANCIA.- Una aficionada provocó una aparatosa y masiva caída de ciclistas durante el Tour de Francia, a 45 kilómetros para llegar a la meta de la primera etapa.

La espectadora traía un cartel y pretendía tomarse una fotografía en el momento en el que los ciclistas se acercaron a ella. Sin embargo, esta acción provocó que el alemán Tony Martin se impactara contra la pancarta y cayera al suelo.

Debido a esto, se produjo un efecto dominó en el que decenas de corredores también cayeron. Solamente 20 ciclistas permanecieron de pie.

De inmediato, mecánicos, técnicos y médicos corrieron para tratar de auxiliar a los ciclistas caídos.

Tras la caída, tres participantes tuvieron que abandonar la carrera, entre ellos el germano Jasha Sütterlin del Team DSM; así como Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) y Cyril Lemoine (BB Hôtels).

Timpiste i lár an peloton agus muid ag druidim i dtreo dheireadh Staid 1 😱

Uh oh – a supporter's sign knocks Tony Martin and many many others off their bikes! #TDF2021 @LeTour pic.twitter.com/1ao5m8S5xS

— Spórt TG4 (@SportTG4) June 26, 2021