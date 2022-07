Sebastian Vettel se retira de la Fórmula 1

MÉXICO.- Sebastian Vettel, el piloto alemán, anunció su retiro al final de esta temporada, considera que hay que abrir paso a las nuevas generaciones.

Vettel se consolidó en la categoría de la Fórmula 1 como el más joven en lograr cuatro campeonatos. En la temporada actual representa a la escudería Aston Martin.

Sebastian considera que debe enfocarse en nuevos objetivos, quiere pasar más tiempo con su esposa y sus tres hijos.

“Transmitirles mis valores, ayudarlos cuando se caen, escucharlos cuando me necesitan, no tener que despedirme y lo más importante poder aprender de ellos y dejar que me inspiren”, expresó en el video en el que dio la noticia.