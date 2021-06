Se vive la final del Roland Garros entre la tragedia y cambios en el ranking; muere abuela de Stefanos Tsitsipas

FRANCIA.- El Roland Garros 2021 finalizó entre la tragedia y la destreza de dos grandes jugadores; Stefanos Tsitsipas perdió ante Novak Djokovic en un partidazo.

Sin embargo, pocos sabían que Tsitsipas se enteró cinco minutos antes de saltar a la arcilla en Francia, que su abuela paterna había muerto.

Luego de un gran torneo era evidente que se modificaría el ranking y Stefanos Tsitsipas, que llegó en Roland Garros a su primera final de Grand Slam, que perdió con el número uno, Novak Djokovic, le permitió subir un puesto y alcanzar su mejor posición, siendo número cuatro de la clasificación tras desplazar a Dominic Thiem.

El número uno del mundo se convirtió en el primer tenista de los tiempos modernos en ganar al menos dos veces los cuatro grandes.

Djokovic sucede en el palmarés a Nadal, ganador en la tierra batida parisina en las cuatro ediciones anteriores y que queda con 13 títulos en París, récord del torneo.

Los juegos se alternaron en el primer set hasta que el serbio rompió el servicio de su rival con 5-5; sin embargo, el griego respondió en el siguiente de la misma forma y el set se decidió en el desempate a favor de este último.

Tras un break en el primer juego, el segundo set cayó más fácilmente del lado del griego.

Fue entonces cuando la leyenda de ‘Nole’ comenzó a engrandecerse aún más; dos sets cerrados por la vía rápida 6-3 y 6-2 para el serbio obligaron a un quinto set peleado para acabar cerrando el partido con 6-4 y ver a la pista Philippe-Chartier coronar a un nuevo rey tras cuatro años seguidos de dominio de Nadal.

Stefanos Tsitsipas vivió una final muy amarga; tuvo en sus manos el triunfo de su primer Grand Slam en Roland Garros, ya que llevaba ventaja a Novak Djokovic.

Cuando se informó el resultado final, el griego corrió a una banca y comenzó a llorar, todos imaginaban que se debía a la derrota.

Sin embargo, el sueño de ser el ganador se empañó por otra razón, pues cinco minutos antes de salir a la pista de la Phillipe Chatrier, se enteró que su abuela había fallecido.

El griego lo informó a través de sus redes sociales luego de perder el torneo.

“La vida no se trata de ganar o perder. Se trata de disfrutar cada momento de la vida, ya sea solo o con otros. Viviendo una vida significativa sin miseria y abyección. Levantar trofeos y celebrar victorias es algo, pero no todo. 5 minutos antes de entrar a la cancha, mi muy querida abuela perdió la batalla con la vida. Una mujer sabia cuya fe en la vida y su voluntad de dar y proveer no se pueden comparar con ningún otro ser humano que haya conocido”, twitteó.