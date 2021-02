Se suicida exentrenador olímpico de gimnasia tras ser acusado de agresión sexual en EU

MICHIGAN.- La Fiscalía del estado de Michigan informó que la tarde de este jueves John Geddert, exentrenador del equipo de gimnasia femenina de Estados Unidos, se suicidó tras ser acusado de agresión sexual contra varias jóvenes.

Geddert, de 63 años, entrenó a las gimnastas de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de 2012.

These allegations focus around multiple acts of verbal, physical and sexual abuse perpetrated by the defendant against multiple young women. I am grateful for these survivors coming forward to cooperate with our investigation and for bravely sharing their stories. https://t.co/oNxhQSU4Jb

