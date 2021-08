Raúl Jiménez vuelve a jugar en la Premier League

INGLATERRA.- El mexicano Raúl Jiménez regresó a jugar en la Premier League luego de que tuviera más de nueve meses sin hacerlo de manera oficial.

Jiménez estuvo durante el encuentro en el que Leicester City derrotara al Wolverhampton en la primera jornada.

Por medio de sus redes sociales, el jugador mexicano compartió que se encontraba muy emocionado de volver a la liga inglesa, luego de que su último partido se jugara en noviembre del 2020. Cuando terminó lesionado tras sufrir un terrible conque de cabezas con David Luiz, durante los primeros cinco minutos de los Wolves contra Arsenal, en el Emirates Stadium, por la Jornada 10 de la Premier League .

Cabe destacar que durante este partido en el que derrotaron a su equipo, Jiménez estuvo jugando durante los 90 minutos.

El futbolista dijo que tenía un mal sabor de boca al finalizar el encuentro debido a que su equipo sufrió la derrota, 1-0 ante el Leicester City.

Se espera que la próxima semana Raúl Jiménez y el Wolverhampton reciban al Tottenham, equipo que es dirigido por su extrenador, Nuno Espírito Santo.

Esperé casi 9 meses por este momento, para volver a competir y hoy estoy de vuelta. Un resultado que nos deja un mal sabor de boca

I waited almost 9 months for this moment, waited to compete again and I'm back. Not the result we wanted but this is gonna help us to grow as a team pic.twitter.com/DHAGmaHR2g

— Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) August 14, 2021