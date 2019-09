Rafael Nadal vence a Marin Cilic y hace que Tiger Woods se ponga de pie

CIUDAD DE MÉXICO.- El español Rafael Nadal jugó un gran partido en los octavos de final del US Open ante el croata Marin Cilic, a quien venció en cuatro sets: 6-3, 3-6, 6-1, 6-2. En dicho partido, uno de los puntos más increíbles tuvo lugar en el último set, donde el jugador mallorquín hizo un tremendo punto que puso de pie a Tiger Woods en la grada.

Con una ventaja de 2-1 en sets y ganando 5-2 en el último parcial, Nadal disponía de su servicio para cerrar el encuentro. Fue allí cuando sacó con un 30-30 en el marcador y consiguió el match point con un espectacular tiro.

Cilic había devuelto agresivamente el servicio del tenista balear, quien comenzó a ser atacado. Hasta que el croata jugó una bola corta y esquinada con su revés que desató la tormenta: Nadal corrió a toda velocidad y sacó un golpe de zurda que pasó por fuera de la red y entró pegada a la línea.

El tiro provocó la euforia de todo el público, incluso al legendario golfista Tiger Woods, quien había acudido a Flushing Meadows para ver a Nadal. Su celebración tras ese passing shot fue casi tan intensa como la del propio Rafa, quien a la jugada siguiente liquidó el pleito.

“Significa mucho para mí que me apoye. Es una inspiración increíble. El hecho de que me apoye y de poder estar en contacto con él muy a menudo es algo que me hace muy feliz. Espero que algún día podamos jugar al golf y al tenis juntos”, comentó Nadal sobre la presencia de Woods en uno de los palcos del Arthur Ashe.