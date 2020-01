Presentan refuerzos de Tigres

NUEVO LEÓN/AGENCIAS.- A nada de su participación en el Clausura 2020, Tigres presentó a Nicolás López y Jordan Sierra como refuerzos.

Miguel Ángel Garza, presidente felino les dio la bienvenida a ambos y posteriormente dio a conocer el número que vestirán; Sierra usará el 17 y el Diente López el 11.

Nicolás resaltó el buen entendimiento que anteriormente tuvo con André-Pierre Gignac y Eduardo Vargas en el ataque y habló de lo que le platicó Rafael Sóbis sobre el club.

“Sí, me habló bien de todo, de la afición, los compañeros, los últimos juegos los vi todos, me impresionó, en el juego amistoso me vi bien con Edu y Gignac, espero debutar de la mejor manera”, comentó.