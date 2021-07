Pink apoya a jugadoras de Noruega y ofrece pagar multa por no usar bikini

ESTADOS UNIDOS.- La cantante Pink se ofreció a pagar la multa que recibió el equipo femenino de balonmano playero de Noruega recibiera una multa por jugar en short y no en bikini, la cantante Pink se ofreció a pagarla.

Pink señaló que se sentía orgullosa de las jugadoras que protestaron por las reglas sexistas sobre el “uniforme”.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.

— P!nk (@Pink) July 25, 2021