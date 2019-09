Ni Guardiola puede cambiar a un equipo en siete partidos: Tomas Boy

MÉXICO.- Según Tomás Boy, Chivas sigue en mejoría y en la búsqueda de encontrar su mejor rendimiento futbolístico; y aunque no sabría definir en qué momento tocará su punto más alto, sí aseguró que en siete partidos “nadie, ni Guardiola puede cambiar a un equipo”.

Nota relacionada: Duelazo entre Cruz Azul y Chivas

El ‘Jefe’ es uno de los técnicos más cuestionados del futbol mexicano en la actualidad y, pese a los señalamientos sobre su trabajo, indicó que “hay que tener paciencia” con respecto a las evaluaciones sobre el entrenador del cuadro rojiblanco.

Boy hizo referencia a los jugadores experimentados de su plantilla y sobre quienes recaen responsabilidades del plantel:

“Han trabajado bien y hay que recordar que llegaron tarde. (Oswaldo) Alanís, tuvo pretemporada y viene de Europa igual que (Antonio) Briseño; (Oribe) Peralta viene de una lesión gravísima, le costó regresar y tampoco tuvo pretemporada, pero están haciendo el trabajo y los utilizo porque he tenido la necesidad.”

Esto podría interesarte: Los Rayos del Necaxa derrotan a las Chivas 2-1 en su casa

“Ahí van, poco a poco y van a estar bien pero en siete fechas nadie, ni Guardiola puede cambiar un equipo de futbol. Hay que tener un poco de paciencia, tengo calma para tomar decisiones”, dijo Boy este martes en conferencia de prensa.

En el mismo rango de comparación con el desempeño de un técnico top como el actual estratega del Manchester City, indicó que en el balompié europeo los proyectos se sustentan a largo plazo para poder garantizar resultados.

“Tengo dos años de contrato y voy a cumplirlos, no tengo que estar hablando de eso. No hablamos de futbol y eso es lo importante. En Europa te contratan por un lapso importante: hablemos de Guardiola que lo llevaron al Bayern Munich, ganó la liga pero no pudo superar a Jupp Heynckes y tuvo un proceso de cuatro años. Ahora está en el Manchester City y no se declara competente para ganar la Champions con ese equipo, a eso me refiero, es un proceso, es muy bueno y han gastado 400 millones de euros, ¿qué te parece? Hay buenos entrenadores en México y hay que valorarlos de acuerdo a su plantilla”, expuso.