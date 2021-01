Miguel Herrera afirma que el América cometió un error al despedirlo

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex director técnico del Club América, Miguel Herrera, otra vez habló acerca de su repentino despido; esta ocasión afirmó que, si la directiva tomó esa decisión debido al pleito que protagonizó contra LAFC, cometieron un error.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, “el piojo Herrera”, aclaró que se hizo de palabras con un auxiliar del LAFC, ya que estaba agrediendo a sus jugadores, y no él no podía permitirlo.

Por esto, asegura que la directiva del América se equivocó, si su despido se basó en tal hecho, ya que él solo había generado buenos resultados para dicho club.