Max Verstappen gana el Gran Premio de Hungría; Checo queda en quinto

HUNGRÍA.- Este domingo el piloto de Red Bull, Max Verstappen se llevó el Gran Premio de Hungría; el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, termina en quinto.

Los pilotos de Red Bull salieron de las posiciones 10 y 11 y tuvieron que sostener una intensa pelea en la busca de un puesto en el podio.

Ambos pilotos demostraron su potencial desde las primeras vueltas y comenzaron a subir puestos. Sin embargo la remontada de Mad Max no fue lo único que destacó, pues también protagonizó una hazaña que causó revuelo en redes sociales.

En la vuelta 42, Verstappen protagonizó un trompo que pudo haberlo dejado fuera, aunque éste se recuperó y continúo perdiendo solo pocos lugares.

Luego de llegar al cuarto puesto, el neerlandés retomó su lucha por el primer lugar. Para ello rebasó a Charles Leclerc, Carlos Sainz y George Russel; una vez que llegó al liderato no lo perdió.

Ante la victoria que obtuvo el piloto neerlandés, los usuarios en redes sociales no dudaron en aplaudir su hazaña, llamándolo “el mejor piloto del mundo”.

No tiene nombre lo de @Max33Verstappen , es el mejor piloto del mundo, el que no lo quiere ver que no lo vea, esta carrera de hoy es de ésas que se van a recordar por mucho tiempo. #HungarianGP

— Yhacbec López ™ (@Yhacbec) July 31, 2022