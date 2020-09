Lionel Messi se despide de Luis Suárez y lanza fuerte mensaje contra dirección del Barcelona

ESPAÑA.- Lionel Messi, el capitán del club Barcelona, dio un mensaje para despedir a su amigo y colega Luis Suárez, además lanzó un fuerte mensaje contra los directivos del club.

Criticó la forma en la que el equipo, prescindió de los servicios del delantero uruguayo.

Lionel Messi comentó esto a través de sus redes sociales junto con varias imágenes con su amigo.

“Te merecías que te despidas como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que, a esta altura, ya no me sorprende nada”, comentó.