Liga de Balompié Mexicano foco de contagio de Covid-19, estadio de Veracruz está repleto

VERACRUZ.- En el encuentro entre el Club Veracruzano de Futbol y Leones Dorados no se cumplieron las normas sanitarias para evitar contagios de Covid-19.

El partido, organizado por la Liga de Balompié Mexicano (LBM), se realizó en el estadio Héroes de Tlapacoyan, Veracruz.

Antes del enfrentamiento, autoridades deportivas avisaron que tendrían sólo el 50% del aforo, pero en las transmisiones se pudo observar que el estadio estaba casi lleno.

Además, no se respetaron las normas sanitarias, ya que no había sana distancia, había quienes no portaban el cubrebocas y quienes lo traían no lo tenían bien colocado.

La afición se aglomeró en el estadio debido a que jugadores lograron llegar a Primera, como Carlos “El Gullit” Peña, Nestor Calderón y Jorge “Chatón” Enríquez.

El club dijo que sólo se vendió el 50% de los boletos, pero las imágenes muestran otra cosa.