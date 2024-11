LeBron James anuncia su retiro de redes sociales; ¿Cuáles son sus motivos?

ESTADOS UNIDOS.- LeBron James, estrella de Los Angeles Lakers y máximo anotador histórico de la NBA, anunció este miércoles que se alejará temporalmente de las redes sociales, tras manifestar su descontento con la cobertura negativa en los medios deportivos y las críticas que ha recibido en plataformas digitales.

El anuncio surgió luego de que James compartiera un mensaje del agente de Kevin Durant, Rich Kleiman, quien cuestionó el enfoque de la prensa deportiva en narrativas negativas. “Con tanto odio y negatividad en el mundo, me confunde que algunos medios sigan pensando que cubrir los deportes de manera negativa es lo mejor. Es una pérdida de tiempo”, publicó Kleiman en X (antes Twitter). LeBron respaldó el mensaje con un rotundo “¡¡¡AMÉN!!!” y añadió: “Y dicho esto, ¡los saludo a todos! Me retiro de las redes sociales por el momento. Cuídense todos”.

And with that said I’ll holla at y’all! Getting off social media for the time being. Y’all take care ✌🏾👑

— LeBron James (@KingJames) November 20, 2024