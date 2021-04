La liguilla del futbol mexicano entra en su etapa culminante

Para nadie es un secreto que el futbol a nivel caribeño se vive con mucha intensidad y pasión y la región mexicana es una donde se evidencia ese sentimiento como en pocos lados. En este apartado, se encuentran incontables fanáticos que se inclinan hacia el lado de las apuestas deportivas como una manera de alentar con más fervor a su equipo preferido. A través del sitio apuestas24.mx los apostadores consiguen las casas de apuestas que se amolde a sus requerimientos y con ello, realizar de manera cómoda su elección.

La liguilla de la Liga MX es parte de esta emoción que se vive, cada vez se acerca su desenlace buscando desvelar cuáles serán los equipos participantes en la ronda de eliminación directa. Conocido oficialmente como Torneo Guard1anes Clausura 2021, el presente campeonato del fútbol mexicano entra en su parte culminante del formato implementado desde el pasado torneo 2020.

Recordemos que previo a esto, de los 18 equipos que conforman la Primera División de México, los 8 primeros puestos de la tabla accedían directamente a la ronda de cuartos de final. Ahora todo sigue siendo muy parecido, lo distinto es que solo los primeros cuatro lugares al cabo de la liguilla de 17 partidos serán los que tengan su boleto asegurado a la ronda de 8.

Antes de la fase de cuartos de final, habrá una llamada instancia de reclasificación en la que participarán los clubes ubicados entre las posiciones 5 y 12 de la tabla general. Jugarán el 5 vs. el 12, el 6 vs. el 11, 7 vs. 10 y 8 vs 9. Los partidos de estos emparejamientos se disputarán a partido único en el estadio del club mejor ubicado en la general. Así mismo, Los 4 clubes ganadores de la reclasificación, se reubicarán en los lugares del 5 al 8, según su posición en la tabla, para jugar la etapa de cuartos de final.

Por ahora, solo faltan 2 jornadas para cumplir con las 17 reglamentarias, y las zonas de clasificación o en busca de un cupo por medio de la reclasificación están sumamente parejas, teniendo en gran parte de los equipos en una disputa que lejos de cerrarse se incrementará con los dos partidos que restan, ya que el margen entre unos y otros es muy mínimo.

A diferencia de los dos primeros en la clasificación, Cruz Azul y América, matemáticamente todos los demás tienen opciones de conseguir su pase a la siguiente fase.

El conjunto ‘Cementero’ es líder del torneo con 37 puntos y teniendo su lugar en cuartos asegurado, al igual que las ‘Águilas’, que ocupan el segundo puesto con 35 unidades. De allí para abajo, la tabla luce muy pareja, con combinados que buscan escalar hasta los cuatro primeros lugares para acceder de forma directa a la ronda de cuartos sin necesidad de participar en la reclasificación.

El vigente campeón, León, busca su boleto directo a cuartos

La tercera posición es ocupada por Puebla con 26 puntos, mientras que el cuarto y último lugar con cupo de forma directa a la fase de 8 es Monterrey que tiene un partido menos (14) y 25 unidades, superando por diferencial de goles a Santos Laguna, que también posee 25 puntos y se posiciona quinto.

Mientras tanto, el Club León, actual campeón del torneo, es sexto con 23 puntos. La séptima casilla está en poder del Atlas que tiene un puntaje de 22, siguiéndole en la octava posición el Toluca con 19. Por su parte, Tigres, dominar de la década pasada en el fútbol mexicano, es noveno, también con 19 unidades.

En la décima casilla se encuentra Querétaro con 18 puntos, al igual que Mazatlán, que es undécimo, así mismo, la duodécima plaza y última para la reclasificación, está en manos de Pumas UNAM, último subcampeón del pasado torneo, con 17 unidades.

Los equipos restantes con aspiraciones de entrar entre los 12 primeros, son Pachuca con 17 puntos, Guadalajara con 16 puntos y un partido pendiente y Tijuana que también cuenta con 16 unidades.

Los tres restantes, Atlético San Luis (12 puntos) Juárez (12) y Necaxa (11), siguen contando con opciones mínimas de avanzar aunque teniendo muy claro lo difícil de este panorama.

Bajo este contexto de irregularidad que arropa a los demás equipos, evidentemente los dos primeros puestos se aprecian como los grandes contendores y candidatos a disputar el título.

Cruz Azul por su lado, busca romper con una sequía de 24 años sin título liguero, ya que desde 1997 no saben lo que es celebrar un torneo de este tipo. Basados en su defensa, que es la mejor del campeonato con solo 8 goles encajados en los 15 partidos jugados, esperan acabar con el maleficio y alzarse con su 9º título de liga.

Mientras tanto América, el segundo en disputa y máximo ganador histórico de liga con 13 campeonatos, busca seguir ampliando su palmarés como el mejor equipo mexicano de todos los tiempos, y alejarse de su clásico rival, el Guadalajara, que posee 12 consagraciones.