Jiménez es elegido el Mejor Jugador de los Wolves del año

INGLATERRA.- Nombraron al delantero mexicano, Raúl Jiménez, como Mejor Jugador del Wolverhampton de la Temporada 2019-2020.

El mexicano estuvo entre los mejores goleadores de la Premier League y rompió marcas históricas en la institución.

A través de un vídeo en redes sociales, los Wolves dieron el nombramiento a Jiménez, quien marcó 27 goles y puso 10 asistencias en todas las competiciones que disputó el conjunto inglés.

“Cuando Raúl está en el campo es más fácil jugar”, dijo Adama Traoré sobre su gran socio en la delantera.

Sin embargo, se dieron rumores de que ambos podrían salir debido al alto interés que despertaron en clubes poderosos.

Your 2019/20 Players’ Player of the Season 🐺

Congratulations, @Raul_Jimenez9! #WolvesAwards pic.twitter.com/muxZ77TcQZ

— Wolves (@Wolves) September 3, 2020