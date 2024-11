Hace oficial Nuria Diosdado su retiro de la natación artística

CIUDAD DE MÉXICO.- La mexicana Nuria Diosdado se despidió oficialmente de la natación artística después de 29 años incursionado en esta disciplina.

Nuria contó que tomó la decisión tras su histórica participación en equipo en los Juegos Olímpicos de París; que significaron la cuarta justa veraniega de su carrera.

Diosdado García acompañada de su familia, entrenadoras y distintas compañeras con las que trabajó a lo largo de su camino en la natación artística; dejó claro que no se alejará del todo de su disciplina.

Comentó que tiene muchas ideas para compartir lo que aprendió de sus dos maestrías y sobre todo sus vivencias que tuvó dentro del agua.

A su vez, Nuria Diosdado expresó que no se queda con alguna “espinita”, aseguró que se va completa.

“Tuve lo que siempre hubiera querido, no me debe nada y no le debo nada a la natación artística”.